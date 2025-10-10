Seltener Auftritt: Mick Jagger mit Verlobter auf Red Carpet

Mick Jagger (82) und seine Verlobte Melanie Hamrick (38) sorgten bei der diesjährigen Fall Fashion Gala des New York City Ballets für Aufsehen. Gemeinsam betrat das Paar, das einen Altersunterschied von 44 Jahren hat, den roten Teppich. Der Rolling-Stones-Frontmann erschien in einem schicken schwarzen Blazer und einem floral gemusterten Hemd, während Melanie in einer atemberaubenden roten Satinrobe mit hohem Beinschlitz glänzte. Mit ausladenden Posen und viel Körperkontakt zogen sie während der Veranstaltung alle Blicke auf sich.

Das Paar, das sich 2014 hinter der Bühne eines Konzerts in New York kennengelernt hatte, führt eine glückliche Beziehung fernab des Rampenlichts. Melanie, die einst Teil des renommierten American Ballet Theatre war, hat sich 2019 aus dem Ballett zurückgezogen, um sich auf das Schreiben von Romanen und die Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes Deveraux zu konzentrieren. Über den achtjährigen Jungen schwärmte Melanie gegenüber Page Six, er habe die musikalische Beweglichkeit seines berühmten Vaters geerbt: "Es ist erstaunlich. Es ist ganz natürlich. Es liegt ihm im Blut. Er bewegt sich einfach. Niemand hat es ihm beigebracht."

Die Beziehung zwischen Mick und Melanie war in der Vergangenheit immer wieder Gesprächsthema, vor allem wegen ihres Altersunterschieds. Seit mehreren Jahren sind die beiden nun verlobt, doch mit dem Heiraten haben der Musiker und die Tänzerin es nicht eilig. "Vielleicht heiraten wir eines Tages, vielleicht auch nicht. Wir sind so glücklich, wie es ist, dass ich Angst hätte, etwas daran zu ändern", erklärte die 38-Jährige im Frühjahr im Gespräch mit Paris Match.

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick, Oktober 2025

Instagram / melhamrick Mick Jagger, Deveraux Octavian Basil Jagger und Melanie Hamrick

Instagram / melhamrick Melanie Hamrick und Mick Jagger