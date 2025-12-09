Mick Jaggers Sohn Deveraux feiert neunten Geburtstag

Mick Jagger (82) und Melanie Hamrick (38) haben den neunten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Deveraux gefeiert und diesen besonderen Tag mit seltenen Familienfotos auf Instagram festgehalten. Melanie, ehemalige Ballerina, teilte mehrere intime Momentaufnahmen, darunter Strandbesuche, Tennisstunden und Urlaubsbilder. Ein Bild, das die Familie vor einer antiken Ruine zeigt, rührte die Fans besonders. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Engel! Heute neun Jahre alt! Ich bin so stolz, seine Mama zu sein. Jeder Tag ist das wunderbarste Abenteuer mit meinem klugen, wilden, lieben Dev." Die kleine Familie wirkte sichtlich harmonisch und glücklich.

Melanie und Mick, die sich 2014 kennenlernten, sind seit rund zwei bis drei Jahren verlobt, wie Melanie erst im April dieses Jahres bestätigte. Der Rolling-Stones-Frontmann, der stolze achtfache Vater ist, lebt mit Melanie und Deveraux häufig in Frankreich. Melanie teilte auf Instagram bereits in der Vergangenheit Einblicke in ihr Familienleben, wie etwa anlässlich des französischen Muttertags im Mai, als ihr Sohn das Zuhause mit liebevollen Botschaften und Dekorationen in einen einzigartigen Liebesbrief verwandelte, wie People berichtet. Das Paar ist bekannt dafür, besondere Momente gemeinsam zu genießen und dabei auch Eigenheiten wie passende Zahnschmucksteine mit ihrem Sohn zu feiern, wie sie in der Tonight Show mit Jimmy Fallon (51) verrieten.

Mick, seit Jahrzehnten als Leadsänger der Rolling Stones eine Musiklegende, und Melanie, die früher als professionelle Ballerina brillierte, verbindet eine besondere Beziehung. Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe scheinen die beiden ihre Familie in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. Für Mick ist Deveraux gleichzeitig der jüngste Spross einer großen Patchwork-Familie, zu der auch Kinder aus seinen früheren Beziehungen gehören, darunter Jade, die er mit seiner Ex-Ehefrau Bianca Jagger (80) hat. Mit Melanie hat der Rockstar offenbar nicht nur eine neue Liebe, sondern auch ein ruhiges Familienglück gefunden.

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick im Juni 2023

Instagram / melhamrick Familienfoto zum 9. Geburtstag von Mick Jaggers Sohn Deveraux.

Instagram / melhamrick Melanie Hamrick und Mick Jagger