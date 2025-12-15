"Emily in Paris"-Stars starten Promo-Tour für neue Staffel

Die Stars der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris haben in Venedig ihre Mode- und Glamour-Tour zur bevorstehenden fünften Staffel gestartet. Lily Collins (36), Ashley Park (34) und Philippine Leroy-Beaulieu (62) reisten dabei stilecht mit dem legendären Venice Simplon-Orient-Express an und wurden zu einem echten Hingucker. An ihrer Seite war auch Serienschöpfer Darren Star (64), auf dem Weg zur großen Premiere in Paris. Doch vorher genoss das Trio die zauberhafte Kulisse der Lagunenstadt und führte bei einem Fototermin am Wasser sowie einem glamourösen Empfang im Venice Venice Bitter Club die neuesten Modekreationen aus.

Lily hatte vor ihrem Abstecher nach Venedig bereits einen vielbeachteten Auftritt in New York City, bei dem sie in einem schwarzen trägerlosen Abendkleid die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog. Die fünfte Staffel der Serie soll wieder einiges an Drama bereithalten: Emily navigiert als Leiterin der Agentur in Rom durch berufliche und private Herausforderungen und ist gezwungen, Konflikte mit Ehrlichkeit anzugehen. Doch ein tiefgehender Konflikt könnte nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre engsten Beziehungen ins Wanken bringen. Die Serie verspricht – wie gewohnt – Herz, Humor und jede Menge französisches Flair.

Philippine, die in "Emily in Paris" die schlagfertige Sylvie Grateau spielt, hat sich in der Vergangenheit offen zu den Reaktionen des französischen Publikums auf die Serie geäußert. Die Schauspielerin hat mehrfach betont, dass die humorvolle Darstellung von Klischees ein bewusstes Stilmittel ist und nichts mit Respektlosigkeit zu tun hat. Trotz Kritik am Anfang hat sich die Show mittlerweile auch in Frankreich behauptet und fasziniert mit einer Mischung aus Glanz und Schlagfertigkeit Menschen auf der ganzen Welt. Besonders Darren, dem Macher hinter Kultserien wie Sex and the City, gelingt es, seine Charaktere und deren Geschichten mit einer einzigartigen Leichtigkeit und Tiefe zu verbinden.

Anzeige Anzeige

Imago Philippine Leroy-Beaulieu, Lily Collins und Ashley Park 2024 bei "Emily in Paris: The Magic Behind the Scenes" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Philippine Leroy-Beaulieu beim "Emily In Paris"-Photocall in Paris, September 2024