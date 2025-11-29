Lily Collins teilt Familienschnappschuss an Thanksgiving

Lily Collins (36) hat Thanksgiving in diesem Jahr mit ihren zwei Liebsten gefeiert: Ehemann Charlie McDowell (42) und Tochter Tove Jane McDowell. Auf Instagram teilte die Schauspielerin einen herzlichen Familienschnappschuss, der sie alle drei lächelnd auf einem Selfie zeigt. Darüber hinaus postete sie ein Foto von einem ins Autofenster gemalten Herz im Schnee, begleitet von rührenden Worten. "Herzen und Bäuche voll. Dankbar für unsere kleine Familie und die süßeste Liebe, die ich je gekannt habe. Fröhliches Thanksgiving", schrieb Lily dazu.

Mit den beiden Fotos und ihrem Einblick in die Bedeutung dieses Feiertags für sie und ihre Familie löste Lily bei ihren Fans Begeisterung aus. Der Instagram-Beitrag wurde mit einer Flut von Herzen und Kommentaren überschüttet, in denen User ihre Freude über den Einblick in Lilys Privatleben ausdrückten. Es ist eines der wenigen Male, dass die sonst recht private Schauspielerin so offen Einblicke in ihren Alltag als Mutter und Ehefrau gewährt. Die Botschaft, die sie dabei vermittelte, scheint bei vielen einen Nerv getroffen zu haben: Dankbarkeit und Liebe stehen im Mittelpunkt.

Lily ist schon seit 2021 mit Charlie verheiratet. Im Januar 2025 kam dann Töchterchen Tove per Leihmutter zur Welt. In der Vergangenheit erwähnte sie schon, wie stark die Mutterschaft ihre Perspektive verändert hat und sie dazu brachte, sich von überhöhten Perfektionsansprüchen zu verabschieden. "Ich glaube, dass ein Baby deine Prioritäten und deine Sichtweise auf so viele Dinge verändert", erklärte sie gegenüber ELLE und gab zu: "Es ist befreiend, nicht mehr perfekt sein zu müssen."

Instagram / lilyjcollins Lily Collins, ihre Tochter Tove und ihr Ehemann Charlie McDowell an Thanksgiving 2025

Getty Images Lily Collins und Charlie McDowell bei den Breakthrough Awards 2025

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane