Lily Collins enthüllt: So verändert ihre Tochter ihr Leben

Lily Collins (36) hat jetzt in einem Interview offen über ihre neue Rolle als Mama und die Herausforderungen, diese mit ihrer Karriere zu vereinbaren, gesprochen. Die Schauspielerin, die für die spanische Ausgabe von ELLE in auffälligen Outfits posierte, erklärte im Gespräch mit dem Magazin, dass sie durch die Mutterschaft gelernt habe, sich von hohen Erwartungshaltungen zu lösen. "Es ist befreiend, nicht mehr perfekt sein zu müssen", gesteht der Emily in Paris-Star und ergänzt: "Ich glaube, dass ein Baby deine Prioritäten und deine Sichtweise auf so viele Dinge verändert."

Heute sei es ihr wichtig, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit am Set präsent zu sein. "Deshalb achte ich darauf, Projekte auszuwählen, für die ich mich wirklich begeistern kann, denn sie führen mich weit weg von zu Hause, das jetzt eine viel tiefere Bedeutung für mich hat", erklärte sie. Mit einem Instagram-Post hatte sie im Februar die Geburt ihrer Tochter verkündet: "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell", schrieb sie und teilte einen ersten Familienschnappschuss.

Die Familienplanung über eine Leihmutter hat Lily und ihren Ehemann Charlie McDowell (42) jedoch auch Kritik eingebracht. Einige Stimmen in sozialen Medien warfen ihnen vor, auf diese Weise fragwürdige Praktiken zu fördern. Charlie verteidigte ihre Entscheidung öffentlich und stellte klar: "Es ist okay, nicht alles über Leihmutterschaft zu wissen – aber dann sollte man auch weniger Hass verbreiten." Mit seiner humorvollen Art beendete er seine Stellungnahme charmant mit einem Hinweis auf das Vatersein: "Das war’s für den Moment, die Kleine braucht eine frische Windel." Lily selbst hält sich aus den Kontroversen heraus und strahlt vor allem eines aus: Gelassenheit und Freude. Und dazu hat sie auch allen Grund: Die fünfte Staffel "Emily in Paris" startet am 18. Dezember.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter

Instagram / lilyjcollins Lily Collins mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025

Netflix Lily Collins bei den Dreharbeiten von "Emily in Paris" Staffel 5