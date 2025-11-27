Gewichtsverlust oder Photoshop? Jelly Roll schockt Fans

Jelly Roll (40) überrascht seine Fans mit einem aktuellen Selfie auf Instagram, das ihn schmaler denn je zeigt – und dabei ohne seinen langjährigen Markenzeichen-Bart! Der Rapper und Sänger, bekannt für seine Songtexte und seinen einzigartigen Stil, kombinierte dazu schlichte schwarze Overalls und ein olivgrünes Shirt. Komplett glatt rasiert posierend, witzelte er in der Bildunterschrift: "KI wird heutzutage echt verrückt." Für seine Anhänger war der Anblick ein echter Schock. Vergleiche mit Schauspieler John Cena (48) machten die Runde. Kommentare wie "Du siehst aus wie ein anderer Mensch!" und "Der unglaubliche schrumpfende Jelly Roll!" schossen nur so unter dem Post hervor.

Seinen beeindruckenden Gewichtsverlust von über 90 Kilogramm erreichte der Musiker nach eigenen Angaben komplett ohne medikamentöse Hilfe. Insbesondere das Abnehmen mit der umstrittenen Spritze Ozempic kam für Jelly Roll nicht infrage. In einem früheren Podcast-Gespräch mit seiner Ehefrau Bunnie XO erklärte er: "Ich hatte einfach Angst vor den Nebenwirkungen, insbesondere Sodbrennen. Für einen Sänger gibt es kaum etwas Schlimmeres." Daher habe er sich allen Herausforderungen selbst gestellt und ganz klassisch seine Ernährung umgestellt sowie Sport getrieben, wie OK! berichtet.

Den cleanen Look präsentierte er, nachdem Bunnie XO den mutigen Schritt, seinen Bart zu opfern, mit einem Augenzwinkern für Instagram begleitet hatte. Jelly Roll, der mit bürgerlichem Namen Jason Bradley DeFord heißt, hat nicht nur seinen Körper transformiert, sondern zeigt auch eine neue Seite von sich. Seine Fans, die ihn für seine authentische und bodenständige Art lieben, sehen den Sänger zunehmend in einem frischen Licht. Für den Künstler scheint der Moment zudem symbolisch für einen Neuanfang zu stehen – ob beruflich, privat oder gesundheitlich, Jelly Roll beweist, dass er keine Angst vor Veränderung hat.

Getty Images Jelly Roll, Sänger und Rapper

Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart.

Getty Images Jelly Roll im April 2023

Sollte Jelly Roll den glattrasierten Look behalten oder den Bart zurückbringen? Behalten – steht ihm überraschend gut! Bart zurück – ohne ihn fehlt etwas von seinem Markenzeichen. Ergebnis anzeigen