Jelly Roll fühlt sich wegen Gesichtstattoos unfair behandelt

Der amerikanische Rapper Jelly Roll (40), mit bürgerlichem Namen Jason DeFord, macht aktuell Schlagzeilen während seiner Australien-Tour. Besonders ein Vorfall in einem Louis-Vuitton-Geschäft in Sydney sorgt für Aufsehen, nachdem sich der Musiker in einem Video über seine Behandlung dort beschwerte. "Der Louis Vuitton in Sydney hat uns behandelt, als würden wir den Laden ausrauben wollen", erklärte er verärgert auf Instagram. Ohne genaue Details des Vorfalls zu nennen, beklagte der Künstler, er sei noch nie so sehr wie ein Krimineller wahrgenommen worden, außer damals, als er tatsächlich einer war. Jelly war für mehrere Konzerte nach Australien gereist und besuchte bereits Brisbane, Melbourne und Sydney.

Online löste das Video hitzige Diskussionen aus. Viel Kritik richtete sich dabei gegen Jellys auffällige Gesichtstattoos. Viele Kommentatoren gaben zu bedenken, dass die Tattoos möglicherweise Misstrauen geweckt hätten. Aussagen wie "Gesichtstattoos wirken einschüchternd, das ist auch ihre Absicht" und "Das Stigma gegenüber Gesichtstattoos ist nicht einfach verschwunden" spiegelten den allgemeinen Tenor wider. Während einige seiner Fans den Musiker verteidigten, sahen andere in seinem Äußeren den Grund für die mutmaßlich schlechte Behandlung. Louis Vuitton hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Jelly, der in der Vergangenheit sowohl musikalisch als auch persönlich einen Wandel durchgemacht hat, erscheint seit einiger Zeit auf seinen sozialen Kanälen sichtbar verändert. Berichten zufolge hat er rund 90 Kilogramm Gewicht verloren. Der Rapper, der einst auch Gefängniserfahrungen sammelte, spricht in Interviews häufig über seine Bemühungen, sein Leben neu auszurichten. Seine direkte und offene Art scheint trotz der aktuellen Debatte bei seinen Fans auf Zuspruch zu stoßen. Musikalisch bleibt Jelly ebenso erfolgreich, wie er zuletzt mit ausverkauften Konzerten in Australien bewies.

Getty Images Jelly Roll, Sänger, 2024

Getty Images Jelly Roll, Sänger und Rapper

Getty Images Jelly Roll im April 2023

