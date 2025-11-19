Bart ade: Jelly Roll nimmt eine radikale Typveränderung vor

Jelly Roll (40) hat einen radikalen Schritt gewagt und sich nach zehn Jahren zum ersten Mal komplett rasiert. Für diesen neuen Look entschied sich der Rapper und Sänger, als er an einem besonderen Fotoshooting teilnahm. Seine Frau, die Influencerin Bunnie Xo, dokumentierte den Moment am 13. November auf Instagram. Sie konnte ihre Überraschung kaum verbergen: "Ich bin seit fast zehn Jahren mit meinem Mann zusammen und habe ihn noch nie ohne Bart gesehen", verriet sie ihren Followern. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Jetzt, wo er so schlank ist – schaut euch diese Kinnlinie an!" Während der Rasur versuchte Bunnie Xo, den Prozess nicht zu beobachten, scherzte aber später über das Ergebnis: "Das total nackte Gesicht, es ist gar nicht so übel."

Der 40-jährige Musiker ließ seine Frau nicht nur an der Verwandlung teilhaben, sondern testete während der Rasur auch verschiedene Bartstile. Von einem Goatee über einen Schnauzer bis am Ende zu einem glattrasierten Look war alles dabei. Das Endergebnis verzückte und schockierte zugleich: Während Bunnie Xo auf die "Vermissten"-Reaktionen von Freunden und Verwandten hinwies, erklärte sie in den Kommentaren, dass Jelly Roll seinen neuen Look erst dann der Öffentlichkeit präsentieren werde, wenn er bereit dafür sei, so People. Überraschend kommt dieser Schritt nicht ganz: Seit seiner intensiven Gewichtsabnahme im Jahr 2022 wirkt der Musiker deutlich schlanker und verweist mit seinem neuen Look wahrscheinlich auch auf seinen Erfolg.

Seit 2022 hat Jelly Roll fast 90 Kilogramm verloren – zuvor wog er bis zu 250 Kilogramm. Sein beeindruckender Gewichtsverlust symbolisiert für ihn offenbar einen Neuanfang, der nun auch optisch untermalt wird. Laut Bunnie Xo trägt der Musiker seine Veränderung mit viel Humor und Selbstbewusstsein. Das Paar, das für seine offenen und nahbaren Einblicke in sein Leben beliebt ist, zeigt mit solchen Momenten immer wieder, wie tief Verbundenheit und Verständnis ihre Beziehung prägen. Sie selbst teilt oft witzige und persönliche Erlebnisse mit Jelly Roll, was die Anhänger des Sängers begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jelly Roll bei den Academy of Country Music Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jelly Roll, Rapper

Wie findet ihr Bunnie Xos Reaktion auf das "nackte" Gesicht? Herrlich ehrlich und sehr unterstützend! Ein bisschen viel Tamtam – er soll's einfach zeigen, wenn er bereit ist. Ergebnis anzeigen