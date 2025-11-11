Jelly Rolls Frau Bunnie Xo offenbart ihre Suchtgeschichte

Bunnie Xo, Ehefrau des Musikers Jelly Roll (40), gewährte ihren Fans auf Instagram Einblicke in ihre bewegte Vergangenheit. Die Moderatorin des "Dumb Blonde"-Podcasts veröffentlichte dazu sieben ihrer alten Polizeifotos, die ihre schwierigen Jahre dokumentieren. Bereits mit 19 Jahren wurde sie erstmals verhaftet, nachdem sie fünf Jahre auf den Straßen von Las Vegas gelebt hatte. In ihrem Beitrag sprach sie offen über ihre Verluste und Kämpfe: "Ich war tief in der Sucht und gefangen im Überlebensmodus." Die Veröffentlichung der Fotos sei Teil ihres Projekts rund um ihre kommenden Memoiren "Stripped Down", die im Februar 2026 erscheinen.

Der emotionale Post ließ nicht nur ihre Fans innehalten, sondern berührte auch Jelly Roll, der sie als seine Inspiration bezeichnete. Er reagierte: "Ich wäre nie der Mann geworden, der ich heute bin, ohne dich." In ihrem Beitrag beschrieb Bunnie auch, wie sie sich von ihrem früheren Leben lösen konnte. Sie erkannte, dass sie sich verändern musste, und nannte Gott als Kraftquelle ihrer Genesung: "Ich war das Problem und die Lösung." Mittlerweile lebt sie ein neues Leben und widmet sich mit ihrem erfolgreichen Podcast und ihrer Social-Media-Präsenz ihren Projekten.

Bunnie und Jelly Roll lernten sich 2015 in Las Vegas kennen und feierten 2016 ihre Hochzeit. Obwohl ihre Beziehung von Höhen und Tiefen geprägt war – Jelly Roll gestand in einem Podcast 2023 sogar einen Seitensprung – haben die beiden an ihrer Partnerschaft gearbeitet. Durch gegenseitige Unterstützung und Glauben haben sie, wie Jelly Roll ausdrückte, "den Kurs gehalten." Heute stehen sie als Beispiel für Überwindung und Neuanfang. Mit über sieben Millionen Followern auf TikTok und einem eigenen Buchprojekt teilt Bunnie ihre Geschichte, um anderen Hoffnung zu geben und aufzuzeigen, dass jeder sein Leben wenden kann.

Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

Instagram / xomgitsbunnie Bunnie Xo teilt auf Instagram Polizeifotos von sich

Getty Images Jelly Roll und Bunnie XO, 2024