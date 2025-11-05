Adoption und IVF: Jelly Roll kämpft verzweifelt um Babyglück

Bunnie Xo, die Ehefrau von Rapper und Sänger Jelly Roll (40), hat in ihrem Podcast "Dumb Blonde" erneut offen über den gemeinsamen Wunsch einer Familienerweiterung gesprochen. Das Paar, das seit 2016 verheiratet ist, versucht bereits seit einiger Zeit, durch eine In-vitro-Fertilisation Eltern zu werden. "Es liegt in Gottes Händen", erklärte sie in der jüngsten Folge des Podcasts. Sollte es auf natürlichem Weg oder mit medizinischer Hilfe nicht klappen, ziehen Bunnie und Jelly auch eine Adoption in Betracht: "Ich bin offen für eine Adoption, und mein Mann ist es auch." Bunnie ist bereits Stiefmutter zu Jellys zwei Kindern, Bailee Ann und Noah Buddy, aus einer früheren Beziehung.

Das Paar gibt Einblicke in die Herausforderungen und emotionalen Höhen und Tiefen während der IVF-Reise. Im Juni teilte Bunnie auf Instagram eine emotionale Nachricht über einen wichtigen Fortschritt in ihrer Behandlung. In einem Clip ist zu sehen, wie sie Tränen vergießt, während sie die Neuigkeiten feiert. "Das ist keine Schwangerschaftsverkündung – nur ein großer Gewinn für uns", stellte sie damals klar. Gleichzeitig erklärte sie, dass die Behandlungen ein großer Einschnitt in ihr Leben seien, sowohl körperlich als auch seelisch. Sie sprach auch über Kommentare von Fans, die über die letzten Monate spekulierten, dass das Paar seltener zusammen öffentlich auftrat, und stellte klar: "Ich war sechs Monate lang auf IVF-Medikamenten und habe mit vielem zu kämpfen gehabt."

Seit ihrer Hochzeit haben Jelly und Bunnie Xo eine enge Verbindung zu ihrer Fangemeinde aufgebaut, die verschiedene persönliche Momente umfasst, wie extreme Gewichtsverluste in der Vergangenheit. Während Jelly, der mit bürgerlichem Namen Jason DeFord heißt, für seine emotionalen und ehrlichen Songs bekannt ist, zeigt Bunnie ihre Authentizität durch ihren Podcast und auf Social Media. Trotz der Schwierigkeiten und des Drucks bleibt die Verbindung zwischen den beiden nach außen hin stark. Fans, die die Reise des Paares mitverfolgen, schätzen die Offenheit und das Durchhaltevermögen, das die beiden in dieser wichtigen Phase ihres Lebens demonstrieren.

Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo, 2024

Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo beim Stagecoach Festival 2024 in Indio, Kalifornien