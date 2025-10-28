So soll die Tochter von Chris Evans und seiner Alba heißen

E! News hat offenbar den Namen von Chris Evans (44) und Alba Baptistas (28) erstem Kind enthüllt! Die Tochter der beiden Schauspieler heißt wohl Alma Grace Baptista Evans. Das kleine Mädchen kam am 24. Oktober in Massachusetts zur Welt. Der ausgewählte Name ist eine rührende Hommage an die Eltern, da er sowohl den Nachnamen von Chris als auch von Alba vereint, wie mehrere Medien berichten. Für das Paar, das seit 2023 verheiratet ist, ist die Geburt ein wahrgewordener Traum.

Doch bevor ihr Baby das Licht der Welt erblickte, war der Alltag von Chris alles andere als entspannt. Der "Captain America"-Star drehte gleich zwei Filme im Sommer – "Materialists" zusammen mit Dakota Fanning und Pedro Pascal sowie "Honey Don’t" mit Margaret Qualley. Trotzdem nahm der 44-Jährige sich Zeit, um sich mit Alba auf das neue Kapitel als Eltern vorzubereiten. "Wir halten uns zurück", verriet Chris im Juni gegenüber dem Newsportal. "Wir genießen unsere Zeit, einfach nur zu entspannen." Die Vorfreude auf das Baby schien die beiden auch zwei Jahre nach ihrer Hochzeit noch im Honeymoon-Rausch zu halten.

Erst vor wenigen Stunden hatte das Portal TMZ berichtet, dass weder der Name noch das Geschlecht des Kindes bekannt seien und auch auf Nachfragen bei den Vertretern keine Antwort erfolgte. Die Enthüllung von Alma Graces Namen sorgte deshalb für besondere Überraschung bei den Fans. Während die Öffentlichkeit noch im Dunkeln tappte, feierten Chris und die portugiesische Schauspielerin laut Medienberichten ihr Elternglück bereits im engsten Kreis.

Getty Images Chris Evans mit seiner Frau Alba Baptista bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

Getty Images Alba Baptista im März 2023

Getty Images Chris Evans, November 2024