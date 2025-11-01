Chris Evans geht in seiner neuen Rolle als Papa total auf

Vor wenigen Tagen wurde überraschend bekannt, dass Chris Evans (44) und seine Frau Alba Baptista (28) Eltern einer kleinen Tochter geworden sind. Das Paar beginnt damit ein neues Kapitel in seinem Leben und der Captain America-Darsteller soll als frischgebackener Papa richtig aufblühen. "Chris ist völlig begeistert von seiner Tochter. Er genießt jeden ruhigen Moment und könnte nicht stolzer sein, Vater einer Tochter zu sein", verriet ein Insider gegenüber People. Bisher meldete sich aber weder Chris noch Alba selbst zur Geburt ihres Kindes – auch warten Fans noch auf ein offizielles Statement des Managements.

Die Geburt des kleinen Mädchens wurde vergangenen Dienstag durch eine Quelle gegenüber TMZ bekannt. Der neue Erdenbürger soll das Licht der Welt am 24. Oktober im US-Bundesstaat Massachusetts erblickt haben. Details halten Chris und Alba bisher geheim. Allerdings sickerte der Name der Kleinen schon durch. Berichten von E! News zufolge soll sie auf den klangvollen Namen Alma Grace Baptista Evans hören. Für Chris dürfte mit der Geburt seiner Tochter ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen sein. Während der Promi-Tour für seinen Weihnachtsfilm "Red One" wurde der Marvel-Star in einem Interview mit Access Hollywood gefragt, ob er einmal ein "Superhelden-Vater" sein werde. "Ja, das hoffe ich. Auf jeden Fall. Der Titel Vater ist aufregend", freute er sich.

Ihr Privatleben halten Alba und Chris größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und zu dürfen die Fans sich über Red-Carpet-Auftritte oder Pärchen-Selfies im Netz freuen. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar hatten die beiden auf der Vanity Fair Afterparty der Oscar-Verleihung. Da waren sie aber auch schon verheiratet. Ihre Eheschließung soll im September 2023 stattgefunden haben. Auch zu diesem Meilenstein äußerten Chris und Alba sich lange nicht. Erst nach einigen Wochen bestätigte der 44-Jährige das Jawort gegenüber dem US Magazine: "Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich toll. Wir hatten zwei Zeremonien, eine an der Ostküste und eine in Portugal. Meine Frau ist Portugiesin. Yay, Portugal!"

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars