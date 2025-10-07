"Captain America 4": Harrison Ford musste "Idioten" spielen

Harrison Ford (83) ist bekannt für seine Rollen in ikonischen Filmreihen wie Indiana Jones und Star Wars. Nun hat sich der Schauspieler auch dem Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, angeschlossen. In "Captain America: Brave New World", der nun auf Disney+ verfügbar ist, tritt er in die Fußstapfen des verstorbenen William Hurt (75). Er übernimmt die Rolle des Thaddeus Ross, der mittlerweile US-Präsident ist und sein Alter Ego preisgibt – den Red Hulk. Im Motion-Capture-Anzug stellte sich Harrison Ford dieser Herausforderung, was für ihn nicht nur eine neue Erfahrung war, sondern auch Grund für einige humorvolle Bemerkungen über die Dreharbeiten. "Ich musste für Geld den Idioten spielen."

Für derlei Interviews, wie hier mit Variety, ist Ford glücklicherweise bekannt. Solche Bemerkungen sind nicht als Abwertung seiner Rolle zu verstehen, und Kenner wissen das. Im Gegenteil. "Es macht Spaß, und ich habe es genossen", verriet Harrison. Zwar empfand er manche Szenen als skurril – vor allem, wenn es darum ging, Grimassen zu schneiden oder übertriebene Posen zu halten –, aber genau diese neuen Herausforderungen seien für ihn besonders reizvoll gewesen. Fans des Marvel-Universums konnten sich davon zudem live überzeugen, als der Schauspieler während der San Diego Comic-Con die Bühne betrat und dort mit Hulk-Posen und lustigen Gesten begeisterte.

Der Schauspieler, berühmt für seinen trockenen Humor, genießt es offensichtlich, neue Wege zu gehen und andere Seiten seiner Schauspielkunst auszuprobieren. Bemerkungen wie "Was ist ein Red Hulk?", die er in früheren Interviews mit sichtbarer Ironie einwarf, sind längst zu einem Running Gag geworden – und dienen gleichzeitig als Beweis dafür, dass er immer wieder bereit ist, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Seine knorrige und charmante Art ist zum kultigen Markenzeichen geworden. Mit fünf Kindern und einer Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckt, ist er auch jetzt noch einer der gefragtesten Stars Hollywoods, der immer wieder dafür gelobt wird, vermeintlich unnahbare Rollen mit Herzblut und Präzision zu spielen.

Getty Images Harrison Ford im Jahr 2014 bei den Oscars

United Archives GmbH Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill in "Krieg der Sterne"

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler