Chris Evans und Alba haben wohl ihr allererstes Baby begrüßt

Chris Evans (44) und Alba Baptista (28) freuen sich Berichten zufolge über Nachwuchs! Wie das Portal TMZ berichtet, soll das erste Kind des Hollywoodstars und der portugiesischen Schauspielerin am vergangenen Samstag in Massachusetts das Licht der Welt erblickt haben. Weder der Name noch das Geschlecht des Kindes sind bislang bekannt. Auf eine Nachfrage bei den Vertretern des Paares gab es noch keine Antwort. Fest steht jedoch: Für Chris, bekannt aus der Marvel-Reihe Captain America, ist dies ein ganz besonderer Meilenstein.

Chris und Alba haben am 9. September 2023 in einer privaten Zeremonie auf Cape Cod geheiratet. Das Paar hatte seine Beziehung erst neun Monate zuvor öffentlich gemacht. Bereits im Sommer wurden Vermutungen laut, dass bald Nachwuchs ins Haus stehen könnte: Ein Fan-Account auf Instagram postete eine Hommage zum Vatertag, in der Chris und Albas Vater, Luiz Baptista, verlinkt waren. Luiz kommentierte mit einem süßen Satz, der von Fans als Hinweis auf ein baldiges Baby verstanden wurde: "Vielen Dank, lieber Chris. Deine Zeit kommt bald!"

Das Paar lernte sich ursprünglich in Europa kennen – und wie Freunde gegenüber dem Magazin People verrieten, war es für beide "Liebe auf den ersten Blick". Chris stellte erst im Mai dieses Jahres sein Anwesen in Hollywood Hills für sieben Millionen Dollar (umgerechnet circa 6.028.246 Euro) zum Verkauf, um näher bei seiner Familie im Osten zu sein. Die Geburt ihres ersten Kindes ist nun ein neues Kapitel in der gemeinsamen Liebesgeschichte des prominenten Paares. Ob sie ihr Glück bald mit weiteren Details teilen werden, bleibt für die Fans abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Evans bei der Premiere von "Ghosted"

Anzeige