Claudia Oshry greift nach Geburt von Sohn zur Abnehmspritze

Claudia Oshry (31) macht nach der Geburt ihres Sohnes öffentlich, dass sie wieder zu Abnehmspritzen greift – und zeigt das ungeschönt auf Instagram. Am Montag, dem 15. Dezember, filmte sich die "Toast"-Moderatorin in ihrer Küche. Zunächst holte sie einen Kohlkopf aus dem Kühlschrank, den sie sich an die Brust legte, bevor sie eine Zepbound-Injektion setzte. Die Influencerin, die im Mai 2025 gemeinsam mit Ehemann Ben Soffer einen Jungen zur Welt brachte, schrieb dazu schlicht: "Der Krieg ist vorbei." Unterstützung kam prompt aus dem Promi-Umfeld: Jessi Ngatikaura kommentierte "Freue mich so sehr", von ihrer Schwester Margo Oshry gab es Zuspruch und auch Bloggerin Rach Moon jubelte "Jaaaa, auf geht's!"

Mit dem offenen Umgang knüpft die Podcasterin an frühere Aussagen an: Schon 2024 hatte sie gegenüber Page Six über ihre Ozempic-Reise gesprochen und berichtet, mehr als 30 Kilo verloren zu haben. Damals betonte sie, sie habe lange Angst vor dem Tag gehabt, an dem sie das Mittel absetzen müsse. Noch wichtiger als die Zahl auf der Waage sei ihr damals das neue Energiegefühl gewesen. "Ich wusste gar nicht, wie anders mein Leben sein kann", erklärte sie dem Blatt.

Im Mai kam Claudias Sohn Reuben mithilfe eines Kaiserschnitts zur Welt. Ben war im Krankenhaus an ihrer Seite und gab seiner Frau vor dem Eingriff einen Kuss auf die Stirn. Kurz nach der Geburt teilte die Influencerin ein Foto mit ihrem Neugeborenen und hielt den Moment mit einer knappen, stolzen Botschaft fest. In den Kommentaren gratulierten befreundete Stars und schwärmten auch vom Namen Reuben.

Instagram / girlwithnojob Claudia Oshry, Comedienne

Instagram / girlwithnojob Claudia Oshry, ihr Partner Ben und der gemeinsame Sohn im Mai 2025

Getty Images Claudia Oshry, Komikerin

