"Erwachsene Frau": Diese Pläne hat Walentina anstatt Reality

Walentina Doronina (25) wurde durch ihre Auftritte in zahlreichen Realityshows bekannt. Für die Zukunft hat die Blondine aber klare Vorstellungen, in welchen Formaten sie noch stattfinden möchte und in welchen nicht. Gegenüber Inside Starnews stellt sie klar: "Ich bin mittlerweile eine erwachsene Frau, da brauche ich mir nicht ständig irgendwelche halbnackten Menschen in einer Villa geben. [...] Ich will im Leben weiterkommen. Ich habe mir jetzt eine Eigentumswohnung gekauft, ich will in drei Jahren eine Familie gründen und da passen Formate nicht, in denen ein halber Porno gedreht wird."

Für Walentina sei die deutsche Reality-TV-Landschaft nicht mehr das, was sie einst war. "Das sind mittlerweile Werte, die ich nicht mit mir gleichsetzen möchte. Ich kann mir trotzdem weiterhin vorstellen, noch das ein oder andere Format zu machen. Temptation Island, The Power, so coole Formate eben", zählt sie auf. Auch dem Dschungelcamp gegenüber sei sie nicht abgeneigt – solange die Gage stimmt. Oft hole sie der Cast nicht mehr ab – und dass sich heutzutage jeder bereits nach einer Show schon als "Realitystar" bezeichnet, finde sie nicht gerechtfertigt.

Schon seit fünf Jahren ist die 25-Jährige fester Bestandteil von Germany Shore. Genau diese Show beinhaltet aber wohl alles, wofür sie in Zukunft nicht mehr stehen möchte. Gut möglich also, dass die Shore-Familie in den kommenden Jahren weitestgehend auf sie verzichten muss. In der aktuellen Staffel lässt sie es aber noch einmal ordentlich krachen – auch wenn sie bereits bei diesen Dreharbeiten an ihre Grenzen kam.

Imago Reality-TV-Darstellerin Walentina Doronina beim BILD Renntag 2024 in Gelsenkirchen

Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025

Paramount+ Walentina Doronina