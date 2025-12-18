Die Rolling Stones lassen ihre UK- und Europa-Tour platzen

Die Rolling Stones haben ihre geplante Tour durch Großbritannien und Europa offiziell abgesagt. Ursprünglich war vorgesehen, im nächsten Jahr eine viermonatige Stadiontour zu starten, doch Gitarrist Keith Richards (82) machte Berichten von Daily Mail zufolge klar, dass er sich nicht auf den stressigen Tourneeplan festlegen könne. Neben seiner Entscheidung sollen auch Reise- und Logistikprobleme zu der Absage beigetragen haben. Zuletzt trat die Band 2024 auf, als sie ihre "Hackney Diamonds"-Tour in den Vereinigten Staaten mit beachtlichem Erfolg abschloss.

Die "Hackney Diamonds"-Tour, die mit 20 Konzerten über eine Million Zuschauer lockte, erzielte Einnahmen von 235 Millionen Dollar, was umgerechnet etwa 200 Millionen Euro entspricht. Damit übertraf sie sogar die legendäre "Eras Tour" von Taylor Swift (36) in Bezug auf Einzelabendeinnahmen. Während die Fans auf neue Konzerte warten, sitzen Mick Jagger (82), Keith Richards und Ronnie Wood (78) jedoch nicht still: Derzeit arbeiten sie an neuen Songs in einem Tonstudio in London. Insider verraten, dass sie bereits 13 Tracks fertiggestellt haben und nun über den Veröffentlichungstermin sprechen.

Auch wenn Keith Richards gegenüber ausgedehnten Touren inzwischen skeptisch ist, zeigt der Rocker in Interviews oft seine Leidenschaft für die Musik. Seine langjährige Verbindung zu den Stones ist legendär und geprägt von einzigartigen Höhen und Tiefen. Nach außen zeigt der Musiker oft ein ruhiges und zufriedenes Bild. Besonders mit seinem Lebensstil, den er heute bewusst zurückhaltender gestaltet, polarisiert er noch immer.

Getty Images Die Rolling Stones im Juli 2022 in Paris

Getty Images Die Rolling Stones bei einem Konzert 2019

Getty Images Keith Richards

Tourabsage: Studiozeit statt Stadionrummel – wie findet ihr den Move der Stones? Schade um die Europa-Shows, aber realistisch und respektabel. Enttäuschend – wir hatten auf ein letztes großes Europa-Kapitel gehofft. Ergebnis anzeigen