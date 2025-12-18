Diagnose Burn-out: Rewinside kündigt Social-Media-Pause an

Rewinside (33) gehört zu den Urgesteinen der deutschen YouTube-Szene. Seit über zehn Jahren ist er auf der Plattform aktiv und begeistert seine Fans mit Gaming- und Lifestyle-Content. Doch am Dienstag wendet der Streamer sich mit einer ernsten Botschaft an seine Fans. In einem YouTube-Video erzählt er der Community, dass er nach einem arbeitsreichen Sommer eine besorgniserregende Diagnose bekam. "Die letzten paar Monate waren unglaublich anstrengend und ich habe das Gefühl, ich stecke gerade in so einer Art Burn-out drin – oder es ist nicht so eine Art Burn-out, sondern es ist Burn-out. Haken hinter, diagnostiziert", beginnt Rewi sein Statement.

Vor allem sein Job als DJ habe ihn den ganzen Sommer vereinnahmt. Er habe in ganz Deutschland auf Festivals aufgelegt, was zwar toll war, aber eben nicht der einzige Job. "Es ist natürlich so, dass ich in der Zeit – weil ich bin ja dumm – nicht alle anderen Sachen sein gelassen habe, sondern irgendwie versucht habe, noch alles andere weiterzumachen", erzählt der 33-Jährige. Während des Festivalsommers sei sein Hauptkanal weiter bespielt worden, er habe hin und wieder gestreamt und auch auf den Festivals gestreamt: "Das hatte spätestens im Herbst seine Konsequenzen. Ich habe also gemerkt, dass ich völlig am Ende bin. Ich bin noch mal krank geworden – ich hatte einfach eine Grippe für einen Monat lang", meint Rewi weiter. Die Spitze des Eisbergs sei dann Craft Attack mit seinen zum Teil 24-Stunden-Streams: "Deswegen hatte ich vor zwei Wochen eine dicke, dicke Panikattacke, das erste Mal seit so fünf Jahren. [...] Daher habe ich folgenden Entschluss fassen müssen, auch in Abstimmung mit meiner Therapie – ich muss eine Pause machen."

In den nächsten Monaten wird Rewi seine YouTube-Kanäle, Instagram, TikTok und auch seine Twitch-Streams pausieren. Mit seinen DJ-Auftritten wird er ebenfalls aussetzen. Wann er zurückkommen werde, könne der Content Creator nicht genau sagen, denn seine Pause beinhalte auch eine langfristige Therapieform. Geplant sei die Ruhephase aber erst einmal bis mindestens Mitte oder Ende Februar. Mit dieser Entscheidung musste Rewi nicht nur einige Events und Auftritte absagen, sondern werde auch in Zukunft einiges ändern. Streaming mache ihm zwar sehr viel Spaß, aber zwölf- bis 13-Stunden-Streams seien einfach nicht mehr möglich. In der Pause wolle er sich aktiv der mentalen Gesundheit widmen.

IMAGO / Eventpress Rewinside beim OMR Festival in Hamburg, Mai 2025

Instagram / rewinstagram Rewinside im Juli 2025

Imago Rewinside bei THE GREAT FIGHT NIGHT by Joyn in Düsseldorf, 2023

