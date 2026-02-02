Zu Epstein: Fergie äußerte sich vulgär über Tochter Eugenie

Eine derbe E-Mail von Sarah Ferguson (66) an Jeffrey Epstein (†66) wirft erneut ein düsteres Licht auf die ehemalige Duchess of York. In der offengelegten Korrespondenz aus März 2010 soll Sarah dem zu dieser Zeit bereits wegen eines Sexualdelikts mit einer Minderjährigen verurteilten Unternehmer auf dessen Frage nach einem möglichen New York-Trip geantwortet haben: "Ich bin mir noch nicht sicher. Ich warte nur darauf, dass Eugenie von ihrem Sexwochenende zurückkommt!!", zitiert das Magazin People aus der Mail. Der Austausch wurde am 30. Januar 2026 vom US-Justizministerium neben vielen weiteren Dokumenten, Fotos und Videos veröffentlicht.

Die derbe Bemerkung der zweifachen Mutter taucht in einer Mail auf, die zeitlich nach der ersten Verurteilung des Sexualstraftäters zu verorten ist. Im Jahr 2008 war Jeffrey schuldig gesprochen worden, saß 18 Monate, wurde 2009 entlassen und stand bis August 2010 unter Hausarrest. Prinzessin Eugenie war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und verbrachte laut britischen Medien ihren Geburtstag mit ihrem damaligen Freund Jack Brooksbank (39). Eine Sprecherin von Sarah lehnte eine Stellungnahme zu den veröffentlichten E-Mails ab. Auch der Buckingham Palace reagierte bisher nicht auf Anfragen.

Sarah und ihre Töchter, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice (37), stellten lange Zeit ihr gutes Verhältnis auch öffentlich zur Schau. Doch je mehr Details über Sarahs Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter ans Licht kamen, desto mehr zogen sich die Schwestern aus der Öffentlichkeit zurück. Zunächst war bekannt geworden, dass Sarah und Jeffrey über Finanzen miteinander verbunden waren. Darüber hinaus häuften sich zuletzt auch Hinweise auf eine private Verbindung. Inzwischen soll Eugenie den Kontakt zu ihrer Mutter als auch zu ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor (65) abgebrochen haben.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Sarah Ferguson, Herzogin von York

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Juni 2024