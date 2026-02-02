"Hurra": Olli Pocher schießt gegen Laura Müllers neue Brüste

Laura Müller (25) zeigt nach ihrer Schönheits-OP offen ihre neue Oberweite – und Oliver Pocher (47) spart nicht mit Spott. In seiner Pocher-Club-App nimmt der Comedian eine Story von Laura unter die Lupe und kommentiert: "Hurra! Hurra! Die Brüste sind da. Glückwunsch an dieser Stelle. Und sie ist so glücklich. Und natürlich möchten wir uns die neuen Dinge mal angucken." Als Laura erklärt, sie könne endlich wieder lachen, setzt Oliver trocken nach: "Na, wer kann das nicht?" Später, als sie ihre Brüste als "prall" und "richtig schön groß" beschreibt, kommentiert er nur: "Geil." Die Reaktionen darauf sorgen seitdem für Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken.

In ihrer Story spricht die Reality-Bekannte ohne Umschweife über die Veränderungen, betont ihre Zufriedenheit und zeigt kurze Einblicke in den Heilungsverlauf. Oliver begleitet das Thema derweil auf seiner App mit gewohnt spitzer Zunge, indem er die Videos der Influencerin zum Anlass für seine Kommentare nimmt. Zwischen nüchternem Spott und ironischem Singsang positioniert sich der Moderator klar als Beobachter, der Lauras Offenheit pointiert aufgreift – so, wie es seine Fans aus früheren Bildschirmkontrollen kennen.

Laura nutzt derweil ihre Social-Media-Kanäle, um ihren Alltag festzuhalten und die Community mitzunehmen. Bereits kurz nach dem Eingriff meldete sie sich mit einem kurzen Lebenszeichen und verwies darauf, dass ausführlichere Einblicke auf ihren Plattformen folgen sollen. Die Influencerin setzt seit Längerem auf direkte Kommunikation mit ihren Followern, teilt Selfies, kurze Clips und persönliche Updates. Oliver wiederum pflegt den Austausch mit seinem Publikum über eigene Formate und Live-Kommentare – eine Dynamik, die beide Seiten seit Jahren begleitet: hier die Selbstinszenierung der Netz-Persönlichkeit, dort die humorige Reaktion des Comedians, der Popkultur-Momente mit bissigen Randbemerkungen einordnet.

Collage: Getty Images, Gregorowius,Stefan Collage: Oliver Pocher und Laura Müller

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin