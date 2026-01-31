Pikant: Pietro gesteht Nacktfotos in Olli Pochers Fahrstuhl

Es ist ein pikantes Geständnis, das Pietro Lombardi (33) im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" ausplaudert: Der Sänger erzählt seinem Co-Moderator Oliver Pocher (47), dass er tatsächlich schon Nacktfotos von sich verschickt hat – und die entstanden ausgerechnet im Fahrstuhl des Comedians. Auf Ollis direkte Frage, ob er schon mal "ein Dick-Pic" verschickt habe, antwortet Pietro ohne Zögern: "Klar, habe ich schon mal gemacht." Olli kontert überrascht, er selbst habe "noch nie ein Schwanzbild" verschickt, und stichelt, ob Pietro dafür wirklich den perfekten Winkel gesucht habe. Schauplatz der Fotos: der Lift im Haus des Comedians in Köln, wo der "Phänomenal"-Interpret im Untergeschoss zur Untermiete wohnt.

Als der 47-Jährige nachhakt, ob der ehemalige DSDS-Gewinner dafür wirklich im Fahrstuhl posiert habe, schildert Pietro, dass dort einfach das Licht am besten sei. Oliver kontert trocken: "Im Fahrstuhl ist er wenigstens gut ausgeleuchtet. Aber du hast extra geguckt, dass meine Kinder nicht im Bild sind. Das finde ich ja ganz nett." Auf die Frage, wie oft solche Fotos verschickt wurden, antwortet der Musiker, es seien keine Massenaktionen gewesen, aber eben doch "schon mal" an Freundinnen. Olli bleibt skeptisch und warnt im Podcast eindringlich: "Ich würde nie ein Schwanzbild verschicken. Keiner weiß, wo das landet. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, einfach nicht machen."

Pietro und Olli pflegen seit Längerem eine offene, kumpelhafte Dynamik, die in ihrem Podcast für unverblümte Momente sorgt. Schon in einer früheren Folge gab es deshalb ordentlich Gesprächsstoff. Damals packte Pietro über eine Klo-Panne bei The Masked Singer aus. Mitten in der Liveshow meldete sich plötzlich sein Magen – und das im aufwendigen Kostüm. "Es kommt von jetzt auf gleich, bam, du kannst nichts machen. Es gibt keine Option, nicht auf Toilette zu gehen", schilderte er die dramatische Situation. Das Team hetzte mit ihm Richtung Toilette, während die Werbepause immer kürzer wurde. Pietro erklärte ganz offen: "Da waren ja tausende Schnüre und alles, ich habe safe irgendwas angekackt von meinen Sachen."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

Anzeige Anzeige

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Pietro Lombardi und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" 2025