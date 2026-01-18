Nacht im Auto: Pietro Lombardi sperrte sich nicht selbst aus

Pietro Lombardi (33) hat kürzlich eine Nacht im Auto verbracht – doch ausgesperrt hat er sich nicht etwa selbst, wie viele zunächst dachten. In der neuen Folge des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", die jetzt erstmals von Pietro und Oliver Pocher (47) zusammen moderiert wurde, erklärte der Sänger, der aktuell im ausgebauten Keller von Oliver wohnt, was wirklich geschah. "Ich habe mich nicht ausgeschlossen – Olli, sag die Wahrheit!", scherzte Pietro, woraufhin der Comedian gestand, er habe geschlafen und sein Handy auf Flugmodus gehabt.

"Und am nächsten Tag hatte ich sieben Anrufe in Abwesenheit von dir. Um 5:30 Uhr", berichtet Oliver weiter. Die Tür zum Haus sei zu gewesen, Pietro habe keinen eigenen Schlüssel und sich nicht getraut zu klingeln, weil er Rücksicht auf die Kinder im Haus nehmen wollte. Genau das lobte Oliver im Podcast: Es spreche für den Musiker, dass er aus Angst, die Kinder zu wecken, lieber im eiskalten Auto blieb. Dass er den Hauscode nicht kannte und keinen Schlüssel hatte, ist wohl dem Umstand geschuldet, dass er sich diesen laut Oliver erst "erarbeiten" müsse.

In seiner Not schrieb der Gast sogar Olivers Kindern und Ex-Partnerin Amira Aly (33), in der Hoffnung, dass sie noch den Code für das Haus kennt. Ein Hotel kam um diese Uhrzeit nicht infrage, also blieb nur der Wagen als kurzfristiger Rückzugsort. Die besondere Wohnsituation lässt die beiden Männer auch abseits des Mikrofons viel Zeit miteinander verbringen – im Podcast zeigten sie nun, wie locker sie miteinander umgehen und wie selbstverständlich Pietro inzwischen zum erweiterten Familienkreis im Pocher-Haus gehört.

