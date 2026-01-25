Dieser Dschungelcamperin drückt Oliver Pocher die Daumen

Glamour-Alarm in München – und Oliver Pocher (47) ganz lässig mittendrin: Beim 50. Deutschen Filmball spazierte der 47-Jährige am Samstagabend im Hotel Bayerischer Hof über den roten Teppich – zum Anzug in auffälligen Sportschuhen. "Künstlerische Freiheit", erklärte der Comedian Bunte gegenüber und grinste. Frisch aus Kitzbühel angereist, freute er sich auf einen entspannten Abend "mit vielen bekannten Gesichtern wie Nina Eichinger, Alex Christensen oder Steven Gätjen", wie er sagte. Und weil am Vortag die neue Staffel Dschungelcamp gestartet war, verriet Oliver auch gleich, wem er die Daumen drückt – und zwar Simone Ballack (49).

Für ihn ist sie die spannendste Kandidatin: "Simone hat was zu erzählen. Sie hat gute Chancen ...", sagte er im Interview und legte nach, sie sei aus "emotionalen Gründen" die interessanteste Teilnehmerin in diesem Jahr. Aus seiner Sicht müsste die Hotel-Betreiberin "eigentlich nicht" in den Busch ziehen: "Sie hat mit einem der erfolgreichsten deutschen Fußballer zusammengelebt und ich glaube, auch finanziell ist das nicht eine, die darauf angewiesen ist. Sie sieht das einfach als Challenge. Viele gehen da ja auch knallhart wegen Followern oder Kohle rein." Im Gegensatz dazu, so Oliver, bringe Simone Substanz mit, die sie im Camp weit tragen könne.

Auch Simones Freundin Claudia Effenberg (60) hatte ihr kurz vor dem Start des Dschungelcamps fest die Daumen gedrückt. Im Interview mit t-online zeigte sich das Model damals voller Vorfreude, aber auch mit einer gehörigen Portion Respekt vor dem Abenteuer ihrer Freundin. "Ich habe ein bisschen Angst, dass sie im Camp irgendwann die Geduld verliert", sagte die 60-Jährige. Sie betonte, dass Simone durchaus tough sei, aber ihre klare Meinung am Lagerfeuer für Zündstoff sorgen könne.

Oliver Pocher, Mai 2025

Simone Ballack beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

Claudia Effenberg, 2024

