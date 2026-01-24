Nicht Amira oder Sandy: Oliver Pocher gesteht Seitensprung

Im gemeinsamen Podcast mit Pietro Lombardi (33) hat Oliver Pocher (47) für einen Moment gesorgt, der sogar seinen langjährigen Freund aus der Fassung brachte. In der frisch veröffentlichten Folge von "Die Pochers!" fragt Pietro am Mikro ganz beiläufig, ob Oliver jemals fremdgegangen sei – und bekommt eine knappe, klare Antwort: "Klar." Der Sänger stutzt hörbar und hakt nach: "Was?!" Olli bestätigt ohne Umschweife: "Klar bin ich schon mal fremdgegangen."

Olli gibt nur wenige Details zu seinem Seitensprung preis – er betont jedoch, dass er während seiner Ehen mit Sandy Meyer-Wölden (42) und Amira Aly (33) stets treu gewesen sei. Mit Kindern und unter dem ständigen Blick der Öffentlichkeit sei Fremdgehen das "einfach nicht wert". Ohnehin möchte der Comedian sein Verhalten keinesfalls beschönigen. "Das ist nichts, wo man stolz drauf sein kann", gibt er selbstkritisch zu. Seiner Ex Amira wirft er jedoch Untreue vor.

Pietro hingegen betont, er habe keinerlei Erfahrungen mit Affären. Auch er führte mit seinen Ex-Partnerinnen Sarah Engels (33) und Laura Maria Rypa (30) sehr öffentlichkeitswirksame Beziehungen, aus denen Kinder entstanden. "Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau habe, habe ich eine Frau", ist sich Pietro sicher. Sein Kumpel Olli lobt: "Das ehrt dich, dass du das nie gemacht hast."

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Instagram / oliverpocher Amira Pocher, Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin