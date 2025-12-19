Das half Paulina Ljubas, mit ihren Depressionen umzugehen

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (29) hat sich nun erneut offen zu ihrer mentalen Gesundheit geäußert und dabei sehr persönliche Einblicke in ihren aktuellen Zustand gegeben. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, wie sie es geschafft habe, mit ihren Depressionen so gut umzugehen. Daraufhin erklärte Paulina ehrlich, dass sie selbst daran zweifle, ob ihr das im Moment tatsächlich gelinge. Obwohl sie aktuell einen schweren Rückfall erlebt, betonte sie, dass sie in der Vergangenheit Strategien entwickelt habe, die ihr geholfen haben.

"Ich weiß jetzt nicht, ob ich supergut damit umgehen kann. Aktuell ja eher nicht", schrieb Paulina in ihrer Instagram-Story. Sie berichtete, dass nach einer Therapie vieles besser funktionierte, weil sie herausfand, was ihr guttut: "Das war unter anderem immer Sport oder etwas mit Tieren machen, lesen, darüber reden", zählte sie auf. Gleichzeitig sprach die TV-Bekanntheit offen über ihre medikamentöse Unterstützung: "Ich muss fairerweise auch dazu sagen, dass ich seit Jahren Tabletten nehme, die eigentlich solche schlimmen Schübe unterdrücken sollten." Warum sie diesmal dennoch so stark ins Straucheln geraten ist, kann sie selbst nicht erklären: "Ich habe noch mit keinem Arzt darüber gesprochen."

Schon vor wenigen Tagen hatte Paulina offenbart, wie lange die Depression sie schon begleitet und welchen Einfluss sie auf ihr Leben hat. Sie beschrieb eindringlich, wie sie im Alltag unter Schlafstörungen, Albträumen, Antriebslosigkeit und fehlendem Appetit leidet. "Meine Gedanken und Gefühle sind wie ein Gas, das mich zu ersticken versucht", schrieb sie über ihren aktuellen Zustand. Trotz dieser belastenden Phase scheint sie Kraft und Unterstützung bei ihrem Partner Tommy Pedroni (30), ihren Tieren und ihren Fans zu finden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / paulina_ljubas Realitystar Paulina Ljubas 2025.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und ihr Pferd, 2025

