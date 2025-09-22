Die Bühne der Jonas Brothers gerät während Konzert in Brand

Die Jubiläumstour der Jonas Brothers sorgte am Samstagabend, dem 20. September, für einen unerwarteten Schreckmoment während ihres Konzerts in Portland, Oregon. Auf einer oberen Plattform der Bühne entfachte ein kleines Feuer, das von den Fans schnell bemerkt wurde. Glücklicherweise befand sich keiner der Brüder – Kevin (37), Joe (36) und Nick (33) – in unmittelbarer Nähe und der Brand konnte zügig gelöscht werden. Trotz des Vorfalls konnte die Show laut US Magazine ungehindert fortgesetzt werden, was die begeisterten Zuschauer in der ausverkauften Moda Center Arena mit lautem Jubel honorierten.

Obwohl die Bühnenshow der Jonas Brothers regelmäßig pyrotechnische Highlights beinhaltet, bleibt unklar, ob ein technischer Defekt die zusätzlichen Flammen ausgelöst hat. Kein Mitglied der Band äußerte sich bislang zu dem Feuer, doch Nick hatte bereits vor dem Konzert seine Vorfreude auf Instagram zum Ausdruck gebracht: "Gerade in Portland gelandet. Freue mich riesig auf die Show heute Abend!" Es war sicherlich ein denkwürdiger Abend, der dieses Jubiläum noch unvergesslicher machte. Die zwanzigjährige Bühnenjubiläumstournee, die im August in New Jersey begann, hat ihren Höhepunkt in einer Reihe besonderer Konzerte gefunden.

Das Konzert in Portland war ein weiterer glanzvoller Moment in der gemeinsamen Karriere der Brüder, die 2005 ihre Reise als Jonas Brothers begannen. Neben ihrer musikalischen Kreativität verbindet sie auch eine starke familiäre Bindung, die sie in Interviews und auf der Bühne immer wieder betonen. Für diese Tour haben sich Kevin, Joe und Nick einige besondere Highlights überlegt – wie etwa Gastauftritte alter Weggefährten. Während des Debütkonzerts verzauberte Demi Lovato (33) das Publikum mit einer Camp Rock-Reunion, und es bleibt spannend, welche weiteren Überraschungen die Brüder für ihre Fans bereithalten.

IMAGO / Brazil Photo Press Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025

Getty Images Nick Jonas im Juni 2024

Getty Images Demi Lovato und Nick Jonas bei den 27. Glaad Media Awards