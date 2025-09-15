Jonas Brothers kehren mit Weihnachtsfilm zu Disney zurück

Die Jonas Brothers feiern ein Comeback bei Disney und begeistern ihre Fans mit einem neuen Weihnachtsfilm. Joe Jonas (36), Kevin Jonas (37) und Nick Jonas (32) spielen darin sich selbst und versuchen, rechtzeitig von London nach New York zu ihren Familien zu gelangen, um die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Der Film mit dem Titel "A Very Jonas Christmas Movie" wird am 14. November auf Disney+ Premiere feiern. Ein kürzlich veröffentlichter Teaser enthüllt chaotische Szenen, darunter eine Autopanne und eine Begegnung mit Wölfen im Wald. Nick verspricht seiner Frau Priyanka Chopra (43) per Videotelefonat: "Wir werden zu Weihnachten zu Hause sein."

Nicht nur die Jonas Brothers selbst, sondern auch weitere prominente Stars bereichern den Film mit humorvollen Auftritten. So sind unter anderem Randall Park, Chloe Bennet (33), Billie Lourd (33) und Laverne Cox (53) Teil des hochkarätigen Casts. Auch Gastauftritte von anderen Mitgliedern der Jonas-Familie sollen die Geschichte zu einer echten Familienangelegenheit machen. Produziert haben die Sänger den Film gemeinsam, und er kehrt zu den Disney-Wurzeln der Brüder zurück – einer Partnerschaft, die in den frühen Tagen ihrer Karriere, etwa mit der Serie "Jonas", ihren Anfang nahm. Die Rückkehr auf die Disney-Bühne fällt zudem mit dem 20-jährigen Jubiläum der Band zusammen, was den Anlass umso besonderer macht.

Der Film und sein Teaser haben unter den Fans bereits für große Begeisterung gesorgt. Auf YouTube ist der Trailer ein Klick-Magnet mit zahlreichen Kommentaren wie "Ich bin super aufgeregt" und "Willkommen zurück, Jonas Brothers". Die Fangemeinde scheint sich über die Kombination aus Humor, Star-Power und emotionaler Familiengeschichte einig zu sein. "Das wird so viel Spaß machen", schrieb ein Nutzer. Auch der ironische Slogan im Teaser, "Let it bro. Let it bro. Let it bro", trägt zur Vorfreude bei. Bei so viel Begeisterung und Nostalgie wird der Film für Fans und Weihnachtsliebhaber gleichermaßen ein Highlight dieser Saison.

Getty Images Die Jonas Brothers im Jahr 2023

Getty Images Nick Jonas, Kevin Jonas und Joe Jonas, Mitglieder der Band "Jonas Brothers"

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas im Jahr 2021

