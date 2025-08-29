Jonas Brothers nutzen Pipi-Eimer mit Katzenstreu bei Shows

Auf ihrer aktuellen Jubiläumstour haben die Jonas Brothers ein überraschend pikantes Detail preisgegeben. Kevin (37) und Joe Jonas (36) verrieten im Interview mit Z100, dass sie eine ungewöhnliche Lösung für dringende Bedürfnisse hinter der Bühne haben: einen speziellen Pipi-Eimer, der mit Katzenstreu gefüllt ist. "Das neutralisiert den Geruch", erklärte Joe begeistert in dem auf Instagram geteilten Clip, während auch Kevin das ausgeklügelte System als "großartig" lobte. Zwischen ihren Songs hätten die Brüder so die Möglichkeit, – von den tobenden Fans gänzlich unbemerkt – immer wieder kleine Pausen einzulegen.

Hintergrund dieser außergewöhnlichen Maßnahme ist die Herausforderung, bei einer knapp dreistündigen Show irgendwie Zeit für dringende körperliche Bedürfnisse zu finden. Besonders der Tourauftakt am 10. August im MetLife Stadium in New Jersey war laut Joe ein Testlauf dafür, herauszufinden, wann und wo solche Pipi-Pausen möglich sind. Kevin nutzte die Gelegenheit, um anzumerken, dass besonders die langen Konzerte noch zusätzliche Möglichkeiten bieten: Während einer Solo-Performance von Joe oder Nick (32) könne er problemlos pausieren und sich sogar für "größere Geschäfte" zurückziehen.

Auch vor dieser humorvollen Anekdote über ihre Backstage-Gewohnheiten gaben die Brüder bereits Einblicke in skurrile Tour-Momente. So erzählte Joe in einem früheren Interview, dass er einmal während eines Konzerts in Australien ungewollt in die Hosen gemacht habe. "Es war ein schlechter Tag, weiße Kleidung zu tragen", scherzte er und erklärte, wie er rasch sein Outfit wechseln musste, um den Vorfall zu kaschieren. Mit solch ehrlichen Geständnissen sorgen die Jonas Brothers nicht nur regelmäßig für pikante Schlagzeilen, sondern auch für eine tiefe Verbindung zu ihrer großen Fanbase, die die besondere Transparenz der Band zu schätzen weiß.

Getty Images Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025 in New York City

Instagram / jonasbrothers Nick, Joe und Kevin Jonas, Mitglieder der Jonas Brothers

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas beim iHeartRadio's Z100 Jingle Ball 2019