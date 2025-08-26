"Changing": Kevin Jonas überrascht mit Solo-Gesang in Boston

Kevin Jonas (37) hat am 23. August in Boston einen ganz besonderen Moment mit seinen Fans geteilt. Bei einem Tour-Stopp der Jonas Brothers betrat der Musiker die Bühne, um seinen allerersten Solo-Song "Changing" vorzustellen – und zu singen. Es war ein Highlight der "Greetings From Your Hometown"-Tour der Band, bei dem Kevin sichtlich nervös war. "Ich bin ziemlich aufgeregt, also habt Nachsicht mit mir", gestand er dem jubelnden Publikum, bevor er die ersten Akkorde auf seiner Gitarre spielte und mit seiner Stimme überzeugte. Nach der Performance, die von tosendem Applaus begleitet wurde, kehrten seine Brüder Nick (32) und Joe Jonas (36) auf die Bühne zurück und umarmten ihn herzlich.

Die Überraschung blieb jedoch nicht die einzige des Abends. Neben Kevins emotionalem Solo-Auftritt begeisterten auch die Gastkünstler JoJo (34) und Jesse McCartney (38) mit ihren Performances das Publikum. Schauspieler Glen Powell (36) sorgte ebenfalls mit seinem Bühnenauftritt für Abwechslung. Kevin, der bisher noch keinen Solo-Song veröffentlichte und eher seine zwei Brüder singen lässt, ließ offen, wann "Changing" offiziell erscheinen könnte. Zuvor trat er lediglich 2010 in der Disney-Serie "JONAS" mit einem Solo-Song auf, doch dies war sein erster Live-Moment mit einer eigenen Komposition.

Privat ist Kevin seit 2009 glücklich mit Danielle Jonas (38) verheiratet, mit der er zwei Töchter hat. Sie war ebenfalls im Publikum und verfolgte gerührt den besonderen Moment ihres Mannes. Berühmt wurde er gemeinsam mit seinen Geschwistern unter anderem durch den Disney-Film "Camp Rock". Die Jonas Brothers haben trotz ihrer jahrzehntelangen Karriere als Band nie die Brüderlichkeit und Nähe zueinander verloren, was die emotionale Umarmung nach Kevins Auftritt deutlich zeigte. Fans hoffen nun, dass dieser Solo-Auftritt den Startschuss für weitere Projekte des ältesten Jonas-Bruders bildet.

Getty Images Musiker Kevin Jonas

Getty Images Die Jonas Brothers bei einem Auftritt in New York

Instagram / jonasbrothers Nick, Joe und Kevin Jonas, Mitglieder der Jonas Brothers

