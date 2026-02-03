Jil Rock hat die erste Hälfte der Schwangerschaft geschafft

Baby-Glück bei Jil Rock: Die Social-Media-Bekanntheit hat auf Instagram verkündet, dass sie bereits die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht hat. In einem neuen Beitrag blickt Jil auf die vergangenen Monate zurück und zeigt ihren inzwischen deutlich gewachsenen Babybauch. Die werdende Mutter teilt die besonderen Momente mit ihrer Community und gewährt intime Einblicke in ihren Alltag, in dem Essen, Entspannen und Zeit mit ihren Liebsten eine große Rolle spielen.

In einer Bilderreihe präsentiert Jil verschiedene Schnappschüsse, die ihren Weg durch die Schwangerschaft dokumentieren. Zu sehen ist, wie ihr Bauch von Tag zu Tag runder wird, welche Gelüste sie in dieser Zeit hat – des Öfteren greift sie zu Eis und Kuchen – und wie sie gemütliche Stunden im Kreise vertrauter Menschen verbringt. Dazu schreibt sie: "Vielleicht hab ich auch so Lust auf Kuchen, weil wir einfach schon mehr als die Hälfte um haben? #halfbaked Die Zeit rast so sehr, auch wenn sich der Januar immer wie 783 Tage anfühlt", erklärt sie zu den Fotos auf Instagram. Ihre Follower reagieren in den Kommentaren mit vielen Glückwünschen und Herz-Emojis auf den emotionalen Post.

Es ist ihr erster Nachwuchs, den Jil und Oliver Sanne (39) gemeinsam erwarten. Der Weg dorthin war schwer. Wie das Paar gegenüber Promiflash verriet, erlebten sie zuvor "drei Verluste". "Wir brauchten danach erstmal Zeit, um das alles zu verarbeiten, und sind nach Los Angeles gereist, um ein wenig Abstand zu gewinnen. Als wir zurückkamen und die Periode weiter ausblieb, dachten wir zunächst an Stress – wir hatten in der Zeit auch privat einige andere schwere Schicksalsschläge", erklärt der einstige Bachelor. Doch dann folgte die tolle Nachricht: Zu Besuch bei der Frauenärztin erhielten sie herzliche Glückwünsche, denn Jil war bereits in der zehnten Schwangerschaftswoche.

Instagram / jil.rock Jil Rock, schwangere Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jil.rock Jil Rock zeigt ihren Schwangerschaftsbauch

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock im Januar 2026