Angie Stones (†) Sohn ehrt seine Mutter mit emotionalem Post

Es ist der erste Geburtstag ohne sie: Zu Angie Stones (†63) 64. Ehrentag hat ihr Sohn Michael Archer II seiner verstorbenen Mutter mit einem bewegenden Post auf Instagram gedacht. Der Musiker, der unter dem Namen Swayvo Twain auftritt, teilte eine Reihe privater und beruflicher Aufnahmen der Soul-Ikone. Dazu richtete er rührende Worte an die Sängerin, die am 1. März bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. "Happy birthday, Mama. Ich liebe dich so sehr. Ich vermisse dich so sehr. Jeden einzelnen Tag. Zu viele Gefühle, um sie alle aufzuschreiben, aber ich möchte dir einfach danken, dass du bist, wer du bist. Hab dich lieb, Mama", schrieb Michael zu den Bildern.

Zu den Fotos, die der Sohn veröffentlichte, gehören kraftvolle Bühnenaufnahmen von Angie in ihrem Element, ein inniger Schnappschuss, auf dem Michael als Kind auf ihrem Schoß sitzt, sowie ein Clip von ihrer Geburtstagsparty im Jahr 2018. Ein weiteres Video zeigt einen ausgelassenen Moment zwischen Mutter und Sohn, als der Rapper scherzhaft ihr Handy "konfisziert". Schon kurz nach Angies Tod hatten Michael und seine Schwester Diamond in einem gemeinsamen Statement auf Instagram um Privatsphäre in ihrer Trauer gebeten und gleichzeitig an das weiterwirkende Erbe ihrer Mutter erinnert: "Angie war ein Beispiel für schwarze Frauen und Mädchen überall. Sie ist eine Pionierin der Rap-Musik, die mit dem weiblichen Trio 'The Sequence' begann." Zudem erinnerten die Kinder an Angies Engagement mit ihrer Stiftung "Angel Stripes" und baten die Fans, die Erinnerung an die Künstlerin lebendig zu halten.

Das Jahr brachte für Michael noch einen weiteren schweren Verlust: Rund sieben Monate nach dem Tod seiner Mutter starb auch sein Vater, Sänger D’Angelo, mit 51 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Familie sprach in einem Statement von einem "langwierigen und mutigen Kampf" und bedankte sich für das musikalische Vermächtnis des Künstlers. Michael, der nun beide Eltern innerhalb eines Jahres verloren hat, bat die Öffentlichkeit um Geduld und Gedenken in dieser schweren Zeit. Er erklärte, seine Eltern hätten ihm beigebracht, stark zu sein, und daran wolle er festhalten. Das emotionale Geburtstags-Posting für Angie zeigt, wie eng die Bindung zwischen der Soul-Sängerin und ihrem Sohn war – nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem in vielen kleinen, liebevollen Momenten abseits des Rampenlichts, die er nun mit der Welt teilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angie Stone, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / 1swayvotwain Michael Archer II und seine Mutter Angie Stone

Anzeige Anzeige