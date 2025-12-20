Herzog von Marlborough steht wegen Strangulation vor Gericht

Auf das britische Königshaus wird erneut ein Schatten durch negative Schlagzeilen geworfen. Kurz vor Weihnachten muss sich Charles James Spencer-Churchill (70), der Herzog von Marlborough, vor Gericht verantworten. Wie BBC berichtet, soll der Royal seine Ex-Frau Edla mit Absicht stranguliert haben. Zwischen November 2022 und Mai 2024 gab es angeblich drei körperliche Übergriffe mit nicht-tödlicher Strangulation auf seine zweite Ehefrau. Am 13. Mai vergangenen Jahres wurde Charles schließlich festgenommen – nun steht das Urteil bevor und es drohen bis zu zwölf Monate Haft.

Kenner des Königshauses werden über einen derartigen Skandal kaum verwundert sein, denn Charles gilt seit langem als schwarzes Schaf seiner Familie. Seit seiner Jugend zelebriert der Herzog einen exzessiven Lebensstil, der ihn bereits zweimal hinter Gitter brachte. Nach einer ersten Haftstrafe 1995 folgte 2007 eine zweite. Zusätzlich soll der 70-Jährige seit Jahren ein Drogenproblem haben, bei dem sich seine Familie kaum mehr bemüht, es nach außen hin zu verbergen. Tatsächlich ist das Verhältnis von Charles zu seiner Familie aber grundsätzlich eher angespannt. Sein eigener Vater ging in den 90er-Jahren vor Gericht, um zu verhindern, dass sein Sohn die Kontrolle über das Familienanwesen bekommt.

Auch wenn Charles vielleicht nicht zu den berühmtesten Royals gehört, trägt er doch zwei Nachnamen, die in enger Verbindung zur Königsfamilie stehen. Auf der einen Seite stammt er von Winston Churchill (†90) ab, der der Großonkel seines Vaters war – Churchill ist wohl einer der berühmtesten Premierminister der britischen Geschichte, denn er führte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Charles' Familiensitz Blenheim Palace ist das Geburtshaus des Politikers. Zudem ist er über die Verbindung der Churchills und der Spencers über Generationen hinweg mit Prinzessin Diana (†36) verwandt. Dadurch ist er ein entfernter Cousin.

Getty Images Charles James Spencer-Churchill hält eine Rede zur Enthüllung einer Winston-Churchill-Büste in Blenheim Palace, 2015

Imago Charles James Spencer Churchill bei den Blenheim Palace International Horse Trials in Oxfordshire 2021

Getty Images Winston Churchill bei einer Eröffnung der Royal Auxiliary Air Force im Jahr 1948