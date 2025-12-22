Klare Grenzen: Rosie Perez über unangenehme Kussszene am Set

Rosie Perez hat in der NBC-Sendung "Today With Jenna & Friends" für einen aufhorchenden Moment gesorgt: Die Schauspielerin erzählte am Montag, wie sie am Set eine Kussszene abbrach, weil ihr Filmpartner plötzlich die Zunge ins Spiel brachte. Wo die Szene gedreht wurde und mit wem, verriet Rosie nicht – den Namen wollte sie bewusst nicht nennen. Deutlich machte sie aber, dass sie ihren Kollegen am Set eine klare Ansage macht: "Keine Zunge!" Der Dreh wurde gestoppt, weil sie sich ekelte und nicht weiterspielen wollte. "Das finde ich ekelhaft!", sagte sie in der Show und imitierte das unangenehme Erlebnis mit Geräuschen und herausgestreckter Zunge.

Im Gespräch ging es auch um George Clooney (64), der angekündigt hat, künftig keine Küsse in Filmen mehr zu spielen. Rosie zeigte dafür volle Zustimmung. "Ich bin so dabei", erklärte sie und verriet, dass sie ihrem Management bereits gesagt habe: keine Sexszenen mehr. Wenn der BH im Drehbuch falle, "dann geht’s bergab", witzelte sie – eine klare Absage an freizügige Szenen. Ihre Grenzen beim Filmkuss seien im Übrigen kein Altersding, betonte sie. Sie habe das schon immer so gesehen und finde Zungenküsse vor der Kamera schlicht unangebracht. Eine Ausnahme gab es in ihrer Erinnerung allerdings doch, und die sorgte für Gelächter im Studio.

Denn als Jenna Bush Hager nachhakte, kam Rosie auf ihren "White Men Can’t Jump"-Co-Star Woody Harrelson (64) zu sprechen. Auf die Frage, ob er ein besonders guter Küsser sei, antwortete Rosie ohne Zögern: "Ja." Sie habe damals "Keine Zunge" gesagt, Woody sei dennoch vorgeprescht, und sie habe kurz nachgegeben: "Nein! Äh, okay." Heute jedoch würde es dafür keinen Freifahrtschein mehr geben: "Jetzt? Nein, ich bin darüber hinweg." Mit einem verschmitzten Blick schickte sie auch noch einen Gruß an Woodys Ehefrau Laura Louie: "Hi, Laura – ich liebe Laura. Sie weiß Bescheid." Abseits des Sets zeigt sich Rosie privat gern schlagfertig, als gute Freundin und direkt – Eigenschaften, die sie seit ihren frühen Tagen bei "Do the Right Thing" prägen und die ihr in heiklen Momenten am Set helfen, klare Grenzen zu ziehen, ohne den Humor zu verlieren.

Getty Images Rosie Perez bei den WSJ. Magazine 2025 Innovator Awards im MoMA in New York City, Oktober 2025

Getty Images Rosie Perez bei den Golden Heart Awards von God's Love We Deliver in New York, Oktober 2025

Getty Images Woody Harrelson bei der Weltpremiere von "Ella McCay" im El Capitan Theatre in Hollywood, Dezember 2025