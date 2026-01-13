Spielberg sprachlos: Das passierte mit dem "Weißer Hai"-Boot

Ein überraschendes Verschwinden sorgte für Entsetzen bei Regisseur Steven Spielberg (79): Bei einem Besuch auf dem Gelände der Universal Studios entdeckte der Regisseur, dass die berühmte Orca, das legendäre Boot aus "Der weiße Hai", spurlos verschwunden war. Jahrelang war der Fischkutter aus dem Kultfilm dort als Teil der Attraktion zu sehen gewesen, ein Liebling der Touristen und des Regisseurs selbst. Umso größer der Schock, als Steven im Themenpark nach dem Kutter suchte und feststellen musste: Die Orca war weg. Fassungslos griff er zum Telefon und wollte wissen, was mit dem ikonischen Filmboot passiert war, wie er gegenüber Collider erzählte.

Das Schiff sei verrottet und daher aus dem Verkehr gezogen worden. "Nun, es verrottete einfach nur, also nahmen wir eine Axt und ein paar Kettensägen und machten daraus Bauholz", zitierte Steven den Leiter des Studiogeländes. Als mageren Trost übergaben ihm Mitarbeiter im Nachhinein ein paar gerettete Schiffsschrauben. Im Gespräch offenbarte Steven, wie sehr ihn dieser Verlust traf. Er habe die Orca regelmäßig besucht, um sich zu erden und dankbar zu sein für den Film, der seine Karriere befeuerte. "Ab und zu besuchte ich die Orca. Ich saß dann einfach im Steuerhaus oder in einer der Kabinen, ging die paar Stufen hinunter, wo all die Rettungswesten hingen […] und habe dann einfach in Erinnerungen geschwelgt", sagte er.

Die Orca ist für Fans weit mehr als eine Requisite – sie ist ein Stück Filmgeschichte und ein Symbol für die Dreharbeiten, mit denen Steven seinen Durchbruch schaffte. "Der weiße Hai" machte aus dem jungen Regie-Talent 1975 einen der gefragtesten Filmemacher Hollywoods und öffnete ihm die Türen für spätere Erfolgsprojekte. Dass ausgerechnet dieses zentrale Erinnerungsstück nicht erhalten blieb, traf Steven besonders hart.

Getty Images Steven Spielberg

Imago Replika der Orca aus "Der weiße Hai" beim Connecticut Maritime Heritage Festival in New London zum 50. Jubiläum des Films

Disney+ Filmausschnitt aus "Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster", Disney+