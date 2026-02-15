Lady Dis Ex-Butler erlebte Andrews "überhebliches" Verhalten

Ein neues Enthüllungsbuch sorgt für Wirbel um Ex-Prinz Andrew (65): Paul Burrell (67), der frühere Butler von Prinzessin Diana (†36), schildert in seinen Memoiren "The Royal Insider", wie er Andrew hinter den Palastmauern erlebt haben will. Gegenüber Fox News Digital berichtet Paul zudem von cholerischen Ausbrüchen und herablassendem Ton gegenüber Angestellten im Buckingham Palace. Andrew habe das Personal immer wieder mit Ausrufen wie "Verpiss dich, hau ab" angepampt. Die Vorfälle sollen sich über Jahre im Umfeld der königlichen Residenzen abgespielt haben, unter anderem während der Ehe mit Sarah Ferguson (66).

Paul beschreibt in dem Interview außerdem detailliert, wie Andrew und Sarah nächtliche Luxus-Dinner in ihren Privaträumen veranstaltet haben sollen – mit mehreren Gängen, Desserts und aufwendigen Menüs, zubereitet von den Köchen der Queen. Das Personal sei bis Mitternacht auf den Beinen gewesen, bis die Bediensteten schließlich "rebellierten". Laut seinen Schilderungen griff die Queen persönlich ein, nachdem sie von der Unzufriedenheit der Mitarbeiter erfahren hatte. Sie habe ihren Sohn deutlich ermahnt: Die Angestellten seien ihre Leute, nicht seine, und müssten mit Respekt behandelt werden. Dennoch sei Andrew laut Paul weiter fordernd geblieben, habe etwa ein Foto seiner Stofftiersammlung parat gehalten, damit die Zimmermädchen jedes Kuscheltier nach dem Bettenmachen millimetergenau an den ursprünglichen Platz zurücklegen konnten.

Die Enthüllungen von Paul kommen nicht überraschend – erst vergangene Woche wurde bekannt, dass mehrere Bedienstete auf dem königlichen Anwesen in Sandringham den Dienst für Andrew verweigert haben. Laut Berichten der britischen Zeitung The Sun sei dem Personal freigestellt worden, den ehemaligen Prinzen nicht zu bedienen, wenn sie sich unwohl dabei fühlten. Die Stimmung auf dem Gelände wurde als "angespannt und frostig" beschrieben, die Liste der Absagen galt bereits als lang.

