Mit Unterstützung: Cruz Beckham hat erstes Live-Interview

Familienmoment live im Radio: Cruz Beckham (20) hat am Morgen in London sein erstes Live-Interview gegeben – und zwar in der Virgin Radio Breakfast Show bei Chris Evans (44), gemeinsam mit seiner Band The Breakers. Während Cruz mit Dan Ewins, Dario Scott und Telmo Seixas den neuen Song "For Your Love" im Studio performte und locker plauderte, hörten Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) mit und schickten Nachrichten. Moderator Chris verriet on air, dass David schon früh geschrieben habe, nachdem im Studio Musik von The Stone Roses lief. "Guten Morgen an Mama und Papa. Im Gym und auf dem Schulweg. Es fließen Tränen. Keine Sorge, die Freude ist ganz unsererseits", rief Chris später in die Runde.

Cruz erinnerte sich im Gespräch an seine ersten Konzerterlebnisse: vermutlich die Spice Girls mit Mama Victoria – und danach The Stone Roses im Old Trafford, wohin ihn David mitgenommen hatte. Ein Album der Manchester-Legenden würde er im Notfall als erstes retten, sagte der Sänger, und zeigte auf die kostbare Vinyl aus der Plattensammlung seines Vaters: "Er hat mir eine große Kiste seiner alten Schallplatten gegeben", so Cruz im Gespräch mit Virgin Radio UK. Bruder Romeo (23) hörte ebenfalls zu und postete stolz ein Foto in seiner Instagram-Story, während die Familie den Auftritt online begleitete und The Breakers mit Beifall aus der Ferne unterstützte.

Privat sendet Cruz derweil stille Signale in Richtung Brooklyn Peltz-Beckham (26). Nach turbulenten Wochen in der Familie veröffentlichte der Musiker kürzlich alte Kinderfotos, auf denen er, Romeo und Brooklyn lachen – dazu eine weitere Aufnahme der Brüder mit Schwester Harper in Imkeranzügen. Brooklyn trägt weiterhin sein "Brotherhood"-Tattoo für Cruz und Romeo, wie neue Fotos zeigen, auch wenn andere Motive überarbeitet wurden. Romeo zeigte sich zuletzt mit einem frischen "family"-Schriftzug im Nacken. Hinter den Kulissen bleibt es damit persönlich: Erinnerungen an gemeinsame Konzerte, vererbte Platten und kleine Gesten in den sozialen Medien erzählen von Bindungen, die für die Beckhams seit jeher mehr sind als nur Familienglamour.

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025

Instagram / cruzbeckham Brooklyn Beckham mit seinen Brüdern Romeo und Cruz

Getty Images Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo und Harper Beckham mit Victoria und David Beckham