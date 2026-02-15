Nicht gefühlvoll: Margot Robbie über intime Szenen am Set

Margot Robbie (35) spricht gegenüber E! News offen darüber, wie wenig Romantik tatsächlich in den intimen Momenten mit Jacob Elordi (28) am Set von "Wuthering Heights" steckte. Die Schauspielerin erklärte, dass die angeblich so leidenschaftlichen Szenen zwischen Heathcliff und Catherine vor allem eins gewesen seien: streng durchchoreografiert. Während der Film seit dem 13. Februar im Kino läuft, verriet Margot, dass es ausgerechnet in den Streitmomenten mit ihrem Filmpartner richtig knisterte. Dort sei die Spannung am größten gewesen, weil sie und Jacob sich emotional richtig hochschaukeln konnten, ohne sich an einen minutiösen Bewegungsplan halten zu müssen.

Margot beschrieb die Kuss- und Sexszenen mit Jacob als überraschend nüchtern. "Ich denke, diese Szenen werden oft sehr technisch", sagte sie und betonte, dass jede Berührung genau festgelegt gewesen sei. Echte Spontanität habe sie eher in den hitzigen Wortgefechten gespürt: In den Auseinandersetzungen zwischen Catherine und Heathcliff sei es einfacher gewesen, sich komplett dem Moment hinzugeben. Für die große Gefühlsachterbahn ihrer Figur griff Margot auf ihre eigene Vergangenheit zurück und erinnerte sich an ihre "emoartige" Teenagerphase, in der vermeintliche Kleinigkeiten sie tief verletzten und jede Verliebtheit wie alles oder nichts wirkte. Auch Co-Star Alison Oliver, die Isabella Linton spielt, holte sich Inspiration aus der eigenen Jugend: Sie erzählte E! News lachend, dass ihre Filmfigur, die Heathcliff anhimmelt, sie an ihre frühere Schwärmerei für Ed Sheeran (34) erinnert habe.

Vor Kurzem blickte Margot in einem Interview mit Mirror auch auf ihre Dreharbeiten zu "The Wolf of Wall Street" zurück. Dabei verriet die TV-Bekanntheit, dass sie damals eine besonders explizite Szene strikt abgelehnt habe. "Ich erinnere mich, dass ich beim Lesen dachte: Das ist einfach unmöglich", sagte Margot über eine Drehbuchpassage, in der ihr Stiletto ihr Höschen beiseiteschieben sollte. Letztlich sei eine andere Version der Szene gedreht worden. Die angeblich so verführerischen Momente am Set bezeichnete Margot rückblickend als alles andere als angenehm: "In Wirklichkeit sind wir in einem winzigen Schlafzimmer, mit 30 Crewleuten reingequetscht. Alles Männer. Und ich tue 17 Stunden lang so, als würde ich mich selbst berühren."

Getty Images Margot Robbie and Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, Februar 2026

Getty Images Jacob Elordi und Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" im Odeon Luxe Leicester Square in London, Februar 2026

Getty Images Margot Robbie bei der Weltpremiere von "The Wolf of Wall Street" im Ziegfeld Theatre in New York, Dezember 2013