Ellie Goulding zeigt kugelrunden Babybauch in Spitzen-Shorts

Ellie Goulding (39) hat auf Instagram mit einer Reihe neuer Fotos ihren kugelrunden Babybauch gezeigt – und das in auffälligen Spitzen-Shorts. Die Sängerin war am Donnerstag unterwegs, um den Geburtstag einer Freundin zu feiern, und wurde dabei von ihrem Freund Beau Minniear begleitet, mit dem sie ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. In leuchtend grünen Seiden-Shorts über schwarzen, transparenten Strumpfhosen, dazu ein rotes Cropped-Jäckchen mit blauen Details, schwarze Stilettos und eine gelbe YSL-Tasche: Ellie inszenierte den Abend wie einen Mode-Moment in der Stadt. "Bald sind wir zu dritt", ließ sie die Bildsprache sprechen – und machte ihren Fans Lust auf mehr private Einblicke und Glamour vor der Geburt.

Auf den Bildern posiert Ellie mit Sonnenbrille und großen Gold-Ohrringen, sichtlich entspannt und bereit für Partylaune. Der Auftritt folgt auf ihren Red-Carpet-Moment bei den Fashion Awards im Dezember, als sie die Schwangerschaft erstmals offiziell machte. Seit Ellie und Beau im September 2025 gemeinsam in der Öffentlichkeit auftauchten, reisten die beiden unter anderem nach Italien, wo Beau intime Schnappschüsse aus einem Hotelzimmer teilte. Zudem ist er in mehreren freizügigen Szenen im Musikvideo zu "Destiny" zu sehen. Aus ihrer Ehe mit Caspar Jopling (34) hat Ellie bereits Sohn Arthur, der jetzt vier Jahre alt ist.

Erst vor einer Woche blickte Ellie auf die dunklen Zeiten nach dem Ehe-Aus mit Caspar zurück. "Es waren dunkle Zeiten", gab die Sängerin im Gespräch mit dem Magazin Nylon zu. Während die Musikerin nach außen hin die perfekte Mama und Ehefrau mimte, habe sie innerlich schwer mit der Trennung gekämpft. "Ich war nicht darauf vorbereitet, mit den Nachwirkungen umzugehen, plötzlich Mutter zu sein und so zu tun, als wäre nichts passiert", verriet sie mit bemerkenswerter Offenheit. Aber genau diese Phase sei für sie der Startschuss für ein neues, besonders persönliches Album geworden, bei dem Ellie ihre Gefühle zwischen Trauer, Wut und Neuanfang in Songs verarbeitet habe.

Getty Images Ellie Goulding bei den Fashion Awards 2025 in London, Dezember 2025

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019