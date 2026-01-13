Bradley Cooper klärt über Schönheits-OP-Spekulationen auf

Bradley Cooper (51) hat in der neuesten Folge des Podcasts "SmartLess" vom 5. Januar überraschend Klartext gesprochen – und zwar zu genau dem Thema, über das seit Wochen getuschelt wird: seinem Gesicht. Zusammen mit Jason Bateman (56), Sean Hayes und Will Arnett (55) räumte der "Maestro"-Star mit Spekulationen über Schönheits-OPs auf. Will, der in Coopers neuem Film "Is This Thing On?" mitspielt, stellte gleich zu Beginn klar: "Was Leute nicht wissen, ist, dass er nichts hat machen lassen", sagte er im Podcast. Jason bekräftigte: "Dass er nichts hat machen lassen." Bradley selbst erzählte, ihn sprächen in den vergangenen Wochen immer wieder Leute mit den Worten an: "Oh, du siehst gut aus! Ja. Ja, aber es ist ein crazy."

Hintergrund der direkten Ansage: Der Schauspieler war zuletzt verstärkt in der Öffentlichkeit, weil er "Is This Thing On?" promotet – den Film, bei dem er Regie führt und in dem Will Arnett und Laura Dern ein Paar spielen, dessen Ehe leise auseinanderbricht. Eine offizielle Stellungnahme zum Beauty-OP-Thema hatte Bradley zuvor nicht gegeben. Sein Film-Kollege Will fand dazu nun aber deutliche Worte – und nannte die Gerüchte einfach nur "Bullsh*t".

Abseits des Mikrofons sorgt Bradley auch privat für Gesprächsstoff. Der Hollywood-Star wird seit Oktober 2023 mit Gigi Hadid in Verbindung gebracht, inzwischen zeigen sich der Schauspieler und das Model entspannt zusammen in der Öffentlichkeit. Kurz vor Weihnachten besuchten die beiden eine Nachmittagsvorstellung des Broadway-Stücks "Waiting for Godot". Auf einem seltenen Pärchenfoto, das die Produktion teilte, posierten Bradley und Gigi gemeinsam mit den Hauptdarstellern Keanu Reeves (61) und Alex Winter sowie weiteren Ensemblemitgliedern. Während Gigi in einem eleganten Mantel zu sehen war, setzte Bradley auf einen lässigen Look mit blau-schwarzem Half-Zip-Pullover und Khaki-Hose – ganz ohne roten Teppich, aber mit viel Star-Power im Theaterfoyer.

Getty Images Bradley Cooper, Dezember 2025

Getty Images Bradley Cooper, Premiere des Films "Is This Thing On?", Oktober 2025

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid