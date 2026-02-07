Rolle als Alicias Mama: Jessica Boehrs mischt GZSZ auf

Jessica Boehrs (45) sorgt für frischen Wirbel in Berlin: Die Schauspielerin steht wieder für Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor der Kamera und übernimmt die Rolle von Sabine, der Mutter von Alicia. Sabine reist für einen Besuch in den Kiez – und sie kommt nicht allein mit Gepäck, sondern mit schwerem Herzen. Der Liebeskummer führt sie zu ihrer Tochter, denn die Ehe mit ihrem Mann ist kräftig ins Wanken geraten. "Dieses Jahr ist es so, dass Sabine mit Liebeskummer in den Kiez zurückkommt. Wer wäre da besser geeignet, einfach mal ein offenes Ohr zu haben, als ihre Tochter Alicia?" In Berlin sucht sie Halt, Nähe und Antworten – und entfacht damit eine neue Story, die nahtlos ins aktuelle GZSZ-Geschehen greift und sofort Zündstoff für emotionale Momente liefert. Jessica verrät im GZSZ-Video bei RTL, dass mit Sabines Auftauchen mehr ins Rollen kommt, als auf den ersten Blick zu ahnen ist.

Der Berlin-Trip ist für Sabine mehr als ein Kurzbesuch: Aus Gesprächen, unausgesprochenen Wahrheiten und alten Wunden formt sich ein Familienknoten, der sich nicht so leicht lösen lässt. Wie stark ihre Ehekrise wirklich ist, wird deutlich, wenn Sabine zwischen Rückzug und Aufbruch schwankt – und Alicia plötzlich zwischen Tochterrolle und Vertrauter steht. Gerade weil die Ehe zu Hause ins Schlingern geraten ist, wird der Kiez zum Schauplatz für Neuanfänge, Beziehungsproben und überraschende Allianzen. Jessica deutet im Video an, dass Sabine mit offener Flanke anreist, aber auch mit einer Portion Kampfgeist. Genau diese Mischung prallt auf das Umfeld ihrer Tochter und könnte Bekanntes aufmischen, Grenzen verschieben und Entscheidungen erzwingen, die längst überfällig sind.

Abseits der Drehs ist Jessica als Schauspielerin längst ein vertrautes Gesicht für Serienfans, und ihr Comeback im Daily-Kosmos verspricht vertraute Nähe mit neuem Drive. In der GZSZ-Familie war zuletzt ohnehin viel Bewegung: Während ein Publikumsliebling vorübergehend das Tanzparkett erobert, füllt Jessica nun die Lücke auf dem Kiez mit Herz, Reife und Reibung. Privat hält die Darstellerin ihren Fokus gern auf die Balance zwischen Set und Zuhause – ein Rhythmus, der hilft, die Intensität emotionaler Szenen abzufedern. Für Kolleginnen und Kollegen gilt sie als Teamplayerin, die am Set mit klarer Ansage und warmem Ton auftritt. Genau diese Mischung spiegelt sich in Sabine wider: eine Frau, die fallen und wieder stehen kann – und die in Berlin nicht nur Antworten sucht, sondern auch die Nähe zu ihrer Tochter, die ihr in stürmischen Zeiten den Kompass neu stellt.

RTL Jessica Boehrs und Josefin Bressel, GZSZ-Schauspielerinnen

Imago Jessica Boehrs bei der BLAUE-BLUME-Verleihung im Prince Charles, Berlin am 12.02.2025

RTL / Rolf Baumgartner Josefin Bressel, Schauspielerin