Trotz Familiendrama: Victoria Beckhams Kosmetikmarke boomt

Victoria Beckham (51) erlebt derzeit ein Hoch, das so gar nicht zu den Schlagzeilen über das Familiendrama mit Sohn Brooklyn Beckham (26) passt: Während privat weiter Spannung herrscht, ist die Designerin beruflich erfolgreicher denn je, wie DailyMail berichtet. Ihre luxuriöse Foundation für 120 Euro ist in den vergangenen Wochen praktisch ausverkauft, viele der insgesamt 19 Farbtöne sind online nicht mehr verfügbar, Fans landen auf Wartelisten. Parallel dazu verkauft Victoria aus ihrer eigenen Beauty-Linie einen Satin Kajal Eyeliner für 36 Euro – und der geht im Schnitt alle 30 Sekunden über die virtuelle Ladentheke. Gleichzeitig stürmt ihre alte Single "Not Such An Innocent Girl" die iTunes-Charts in Großbritannien und Irland und erreicht dort plötzlich die Nummer eins – angetrieben von einer Fanaktion, die sich vor allem in den sozialen Netzwerken abspielt und der einstigen "Posh Spice" einen unerwarteten Solo-Erfolg beschert.

Der Erfolg der Make-up-Linie hat sich in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt aufgebaut. Die Foundation, die bereits im September auf den Markt kam, wird für die leichte, serumartige Textur und das strahlende Finish gefeiert; zusätzlich wirbt die Marke mit einem speziellen Wirkstoffkomplex, der die Hauterneuerung anregen soll. Auf TikTok und Instagram zeigt Victoria regelmäßig Tutorials, in denen sie ihr eigenes Produkt demonstriert – Clips, die mittlerweile millionenfach angesehen und kommentiert werden. Laut The Sun habe sich die berufliche Bilanz der Unternehmerin in den letzten zwölf Monaten deutlich verbessert: Die Umsätze ihres Mode- und Beauty-Imperiums sollen um rund ein Viertel gewachsen sein, bei einem Jahresumsatz im hohen Millionenbereich und erstmals klaren Gewinnen nach Jahren in den roten Zahlen.

Seit der Gründung von Victoria Beckham Beauty im Jahr 2019 ist das Sortiment stetig gewachsen, von Lippenstiften und Mascara bis hin zu Concealer und der nun heiß begehrten Foundation. Privat bleibt es jedoch kompliziert. Nach der öffentlichen Erklärung von Brooklyn Peltz-Beckham, in der er deutliche Worte über das Familienverhältnis fand, rücken Fans in den Kommentarspalten spürbar an Victorias Seite. Auch Brooklyns Frau Nicola Peltz-Beckham (31) steht im Fokus der Diskussionen. Victoria wiederum ist bekannt dafür, auf Routinen und Nähe zu ihren Liebsten zu setzen und ihre Energie in Sport, Disziplin und gemeinsamer Zeit mit den Kindern zu bündeln. Alles Dinge, auf die sie in dieser angespannten Zeit vermehrt ihren Fokus legt.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024