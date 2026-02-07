Jesy Nelson bietet Little Mix Versöhnung und Comeback an

Jesy Nelson (34) macht den ersten Schritt: In der Talkshow "Great Company" blickte die Sängerin zurück auf ihre Zeit bei Little Mix und nannte sie "die beste Zeit meines Lebens". Dabei streckte Jesy ihren ehemaligen Bandkolleginnen Perrie Edwards (32), Jade Thirlwall (33) und Leigh-Anne Pinnock (34) öffentlich die Hand zur Versöhnung aus. "Ich hatte wirklich beschissene Zeiten bei Little Mix, aber auch einige der besten", sagte sie laut Daily Mail und stellte klar, dass ein Comeback nicht ausgeschlossen sei. Gegenüber The Sun erklärte sie: "Sag niemals nie. Ich habe so viel Liebe für sie und werde sie immer haben." Diesen versöhnlichen Ton schlägt sie kurz vor der Veröffentlichung ihrer neuen Amazon-Prime-Dokureihe "Jesy Nelson: Life After Little Mix" an. Die Reihe startet am 13. Februar. Jesy hat angekündigt, darin endlich ihre Sicht auf ihren Band-Exit zu schildern.

In dem Format will Jesy nicht nur den Ausstieg aus der Band 2020 einordnen, der laut ihr stark mit mentalem Druck zu tun hatte. Sie spricht auch über ihre schwierige Schwangerschaft, Wochen im Krankenhaus und die Geburt ihrer Zwillinge Ocean Jade und Story Monroe. Die Mädchen wurden mit spinaler Muskelatrophie Typ 1 diagnostiziert, einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die Muskelschwäche und Atemprobleme verursacht. Diese lebensverändernde Erfahrung habe in ihr einen Heilungsprozess angestoßen, der auch ihre Sicht auf die Vergangenheit verändert hat. "Sie haben einen Teil von mir geheilt, von dem ich nie dachte, dass es möglich wäre", sagte Jesy. Die Sängerin setzt sich nun dafür ein, dass SMA1 ins Neugeborenen-Screening aufgenommen wird, und hat eine entsprechende Petition gestartet.

Privat hat sich Jesys Fokus spürbar verlagert. Nach der Trennung von Verlobtem Zion Foster steht für die zweifache Mutter der Alltag mit ihren Töchtern im Mittelpunkt. Aus ihrem Umfeld kommt zugleich leise Skepsis, ob der radikale Einblick in ihr Leben klug ist – besonders, weil die Doku auch sehr verletzliche Momente zeigt, von Tränen im Krankenhaus bis zu belastenden Erinnerungen aus der Bandzeit. Jesy selbst beschreibt das Projekt als Befreiung: Die jahrelange Last, zu ihrem Ausstieg zu schweigen, habe auf ihr gelegen, nun wolle sie "ihre Wahrheit" teilen. Während öffentlich über eine mögliche Annäherung an Perrie, Jade und Leigh-Anne spekuliert wird, betont die Musikerin vor allem eines: Respekt, Rücksicht und neue Prioritäten als Mutter, die ihren Frieden sucht – und dabei für andere Familien kämpft, deren Kinder mit seltenen Erkrankungen zur Welt kommen.

Getty Images Jesy Nelson, Oktober 2021

Getty Images Little Mix im Februar 2019

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, Sängerin