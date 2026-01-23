Robert Downey Jr. feiert Timothée Chalamet als Film-Ikone

Robert (60) Downey Jr. hat öffentlich seine Bewunderung für Timothée Chalamet (30) zum Ausdruck gebracht. Während einer exklusiven Frage-und-Antwort-Runde im DGA Theater in Hollywood, die am 15. Januar stattfand, sprach der Schauspieler über Timothées jüngsten Film "Marty Supreme" und ließ keinen Zweifel daran, dass der junge Star das Zeug zu einer echten Film-Ikone hat. "Als von dir die Rede war, dass du einer der Größten sein willst, kann ich nur sagen: Mit 'Marty Supreme' ist es nicht mehr fraglich", erklärte Robert vor einem Publikum, das Timothée mit begeistertem Applaus feierte.

Auslöser für die Lobhudelei war eine Bemerkung des "Oppenheimer"-Stars zu Timothées wiederholtem Wunsch, "einer der Großen" zu sein – eine Aussage, die in letzter Zeit immer wieder Thema war. Robert erinnerte sich laut Variety an seine eigenen Anfänge: "Ich bin buchstäblich doppelt so alt wie du", sagte er, bevor er eine Anekdote aus den 90ern auspackte. Mit Norman Jewison (†97) drehte er damals "Only You" an der Amalfiküste, an der Seite von Marisa Tomei (61). Als er Norman fragte, ob er zu den Großen gehöre, bekam er die abkühlende Antwort: "Das bleibt abzuwarten." Genau diesen Satz kehrte Robert nun um: "Seit 'Marty Supreme' bleibt es nicht mehr abzuwarten." Damit setzte er den Punkt, der den Raum zum Kochen brachte und Timothée das vielleicht lauteste Bravo des Abends bescherte.

Timothée, der in den vergangenen Jahren mit intensiven Rollen und einem unaufgeregten Charisma auffiel, hält sein Privatleben gern im Hintergrund, zeigt aber abseits des Sets immer wieder seine musikalische und modische Ader. Freunde beschreiben ihn häufig als aufmerksam und loyal, jemand, der nach Premieren lieber im kleinen Kreis feiert als auf den größten Partys der Stadt. Auf roten Teppichen sucht er oft den Blickkontakt zum Team, mit dem er gearbeitet hat, und nimmt sich Zeit für Fans. Modehäuser schätzen seinen Mix aus Eleganz und Mut; Kolleginnen und Kollegen betonen, wie offen er für Zusammenarbeit ist. Dieser Mix aus Bodenhaftung und Ehrgeiz macht Momente wie den in Hollywood nicht nur möglich, sondern glaubwürdig.

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026

Getty Images Robert Downey Junior 2005 beim Fototermin zu "Kiss Kiss, Bang Bang" in Deauville

Getty Images Robert Downey Jr. bei den Oscars 2024