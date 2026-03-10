Kino-Hoffnung: Kommt bald ein "Game of Thrones"-Film?

Warner Bros. entwickelt aktuell einen "Game of Thrones"-Film und hat dafür den renommierten Drehbuchautor Beau Willimon ins Boot geholt, wie das Magazin Page Six berichtet. Der Showrunner von "House of Cards" hat bereits einen ersten Drehbuchentwurf eingereicht, der bei den Verantwortlichen des Studios auf Begeisterung gestoßen sein soll. Die Handlung soll sich Insidern zufolge um Aegon I. Targaryen drehen, der etwa 300 Jahre vor den Ereignissen der originalen "Game of Thrones"-Serie durch blutige Eroberungen sechs der sieben Königreiche vereinte und die Targaryen-Dynastie begründete. "Die gesamte 'Game of Thrones'-Geschichte geht auf ihn zurück, und man hat ihn noch nie in einer der Serien gesehen", erklärte eine mit dem Projekt vertraute Quelle gegenüber Page Six.

Ob der Film tatsächlich realisiert wird, ist allerdings noch ungewiss. Die Unsicherheit rührt daher, dass Paramount Skydance derzeit den Prozess eingeleitet hat, Warner Bros. zu übernehmen. In der Unterhaltungsbranche herrscht offenbar Uneinigkeit darüber, wie es mit den geplanten Projekten des Studios weitergehen wird. Während Pessimisten davon ausgehen, dass viele Vorhaben während des laufenden Übernahmeprozesses auf Eis gelegt werden könnten, sind andere optimistischer gestimmt. "Sie müssen Geld ausgeben", zitiert Page Six einen Agenten mit einer Liste von A-Promis.

Aegon der Erste ist eine zentrale Figur in der Geschichte von Westeros, auch wenn er bisher in keiner der Serien zu sehen war. Der Targaryen-König spielt in der "Game of Thrones"-Mythologie eine entscheidende Rolle als Gründervater der herrschenden Dynastie. Erst kürzlich sorgte ein anderer Targaryen mit dem Namen Aegon in der HBO-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" für Aufsehen. In der dritten Folge der Show enthüllte der Knappe Egg seine wahre Identität als Aegon Targaryen, ein Mitglied der Königsfamilie. Diese Figur ist jedoch nicht mit Aegon dem Eroberer zu verwechseln, um den es im geplanten Kinoprojekt gehen soll.

Anzeige Anzeige

Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Hauptdarsteller von "Game of Thrones" im April 2019

Anzeige Anzeige

Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Anzeige