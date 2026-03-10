"Dunkle Zeiten": Mike Cees reflektiert seine Depressionen

Mike Cees (38) hat sich jetzt mit einem sehr persönlichen Beitrag an seine Fans gewandt. Der Reality-TV-Star veröffentlichte auf Instagram ein Foto, auf dem er gegen eine Wand gelehnt in den Himmel schaut – der einzige Post, der auf seinem Profil zu sehen ist. Alle anderen Beiträge scheinen gelöscht oder archiviert worden zu sein. In dem bewegenden Text zu dem Bild spricht Mike offen über seine jahrelangen Kämpfe mit Depressionen und wie diese Krankheit sein Leben beeinflusst hat. "Man spricht selten darüber, wie sich Depression wirklich anfühlt. Über Jahre habe ich genau das erlebt", ist in der Bildunterschrift zu lesen. Der gelernte Metzger beschreibt Tage voller Energie und Motivation, die plötzlich von Phasen abgelöst wurden, in denen "nichts mehr ging".

Mike berichtet von Gedanken, die nicht aufhörten, und Nächten ohne Ruhe. Er gibt ehrlich zu, dass er in dieser Zeit "sicher nicht immer der beste Partner, nicht immer der beste Freund und auch nicht immer der Mensch" gewesen sei, der er eigentlich sein wollte. "Depression verändert einen. Aber sie definiert nicht, wer man am Ende ist", schreibt der DJ und Eventmanager weiter. Mike verrät außerdem, dass er seit etwa einem Monat seine Antidepressiva abgesetzt hat und hofft, diesen Weg langfristig auch ohne Medikamente gehen zu können. Gleichzeitig betont der Ex-Mann von Schauspielerin Michelle Monballijn, dass jeder Mensch selbst entscheiden müsse, wie er mit der Krankheit umgeht.

Trotz der dunklen Zeiten arbeitet Mike weiter an sich, seiner Zukunft und neuen Projekten. "Man kann durch dunkle Zeiten gehen und trotzdem wieder aufstehen", erklärt der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer in dem Beitrag. Für ihn sei es wichtig gewesen, sich immer wieder zurückzukämpfen. Er schließt seinen Post mit den Worten: "Und ehrlich gesagt: Es fühlt sich einfach gut an, das ausgesprochen zu haben." Mit seiner Offenheit möchte Mike offenbar zeigen, dass man nicht allein ist mit psychischen Problemen und dass es möglich ist, auch aus schwierigen Phasen wieder herauszufinden. Der Unternehmer, der dem Trash-TV wohl abgeschworen hat, betont, dass er aus dem Willen heraus handelt, trotz dunkler Zeiten etwas aufzubauen.

Instagram / mikecees_official Mike Cees im Januar 2025

RTL Mike Cees und Michelle Monballijn

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat