Rosanna Arquette kritisiert Daryl Hannahs Rolle in FX-Serie

Rosanna Arquette (66) hat sich nach der Premiere der neuen FX-Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" nun öffentlich hinter ihre Kollegin Daryl Hannah (65) gestellt. Die Schauspielerin teilte dazu ein gemeinsames Foto auf Instagram und schrieb: "Ich liebe Daryl Hannah. Sie ist eine tolle Frau, eine großartige Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und seit Jahren Umweltaktivistin." Die 66-Jährige verteidigte außerdem Daryls Beziehung zu John F. Kennedy Jr. (†38) und betonte, dass die beiden sehr glücklich gewesen seien. "Fragt einfach seine Familie. Aber das hat niemand getan", schrieb Rosanna und stellte klar: "Die Darstellung ihrer Person in dieser Streaming-Serie ist Unsinn."

Auch Schauspielkollege Griffin Dunne (70) meldete sich laut Us Weekly in den Kommentaren zu Wort und verteidigte Daryl. "Daryl wurde SCHRECKLICH behandelt", kommentierte er. "Ihr Kommentar in der Times war brillant und hätte alle, die für ihre geschmacklose Darstellung verantwortlich sind, beschämen sollen." In der von Ryan Murphy (60) kreierten Serie wird die 65-Jährige von Dree Hemingway verkörpert. Daryl selbst wehrte sich in einem Essay in der New York Times gegen die Darstellung und schrieb, es sei "kein Zufall", dass ihre Figur als "nervig, selbstbezogen, weinerlich und unangemessen" dargestellt werde. Zudem wies sie die Behauptungen zurück, sie habe Kokain konsumiert, John zur Ehe gedrängt oder sich unangemessen gegenüber seiner Familie verhalten.

Die Produzenten Brad Simpson und Nina Jacobson betonten daraufhin gegenüber Us Weekly, dass sie sorgfältig recherchiert und sensibel mit dem Material umgegangen seien. Jedoch räumten sie ein, dass unterschiedliche Erinnerungen an die Ereignisse zu Meinungsverschiedenheiten führen können. Die neue Miniserie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" erzählt die legendäre Liebesgeschichte des ikonischen Paars. In den Hauptrollen brillieren Sarah Pidgeon als Carolyn und Paul Anthony Kelly als John. Neben Johns früherer Beziehung zu Daryl rückt auch das Verhältnis zu seiner Mutter Jacqueline Kennedy Onassis (†64) in den Fokus. Die packende Geschichte ist ab sofort auf Disney+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rosanna Arquette und Daryl Hannah

Anzeige Anzeige

Getty Images Daryl Hannah bei einem Event von "Sense8" in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images John F. Kennedy Jr. mit seiner Frau Carolyn, 1998