Nach Krebs: So emotional war Prinzessin Kates Klinikbesuch

Prinzessin Kate (44) hat im Januar letzten Jahres das Royal Marsden Hospital in London besucht – ihre erste öffentliche Rückkehr an den Ort, an dem sie 2024 ihre Chemotherapie erhalten hatte. Nachdem die Prinzessin ihre Behandlung erfolgreich abgeschlossen hatte und sich in Remission befand, wollte sie dem Klinikpersonal persönlich für die "außergewöhnliche" Betreuung danken. Der königliche Fotograf Chris Jackson, der den bewegenden Besuch begleitete, hat jetzt in der neuesten Folge des Hello-Podcasts "A Right Royal Podcast" über einen besonders emotionalen Moment gesprochen, den viele Beobachter möglicherweise übersehen haben. Für Chris war diese Rückkehr ein zutiefst bedeutsamer Termin.

Das Krankenhauspersonal versammelte sich, um einen Blick auf Kate zu erhaschen: "Sie waren super aufgeregt, sie zu sehen", schilderte Chris im Hello-Podcast. "Sie standen alle dicht gedrängt wie Sardinen und freuten sich riesig, sie zu sehen." Daraufhin habe Kate eine der Mitarbeiterinnen herzlich umarmt und sich mit zahlreichen Patienten unterhalten, die ebenfalls die Behandlung durchliefen. "Sie hörte sich alles an, was sie zu sagen hatten", so Chris. Besonders eindrücklich sei jedoch ein anderer Augenblick gewesen: "Als sie im Krankenhaus ankam – ich werde diesen Moment nie vergessen – blickte sie für einen kurzen Moment auf das Schild an der Tür, und das muss wohl Erinnerungen an ihre Zeit dort geweckt haben."

Chris Jackson hat die königliche Familie über viele Jahre hinweg fotografisch begleitet und zahlreiche bewegende Momente festgehalten. Für den langjährigen Royalfotografen gehört die Szene im Krankenhaus zu den eindrücklichsten Bildern seiner Laufbahn. "Es war also ein wirklich bedeutsamer Termin. Und ich glaube, dass alle danach ein positives Gefühl hatten", so der Fotograf. Heute konzentriert sich Kate weiterhin auf ihre Genesung und nimmt wieder normal ihre königlichen Pflichten wahr. Der Besuch im Royal Marsden Hospital dürfte jedoch unvergessen bleiben.

Getty Images Prinzessin Kate besucht die Castle Hill Academy zum Children’s Mental Health Week 2026

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025

Getty Images Chris Jackson und Prinz Harry bei den Invictus Games 2017 in Toronto