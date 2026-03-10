Commonwealth-Gipfel: Wird Andrew aus Thronfolge verbannt?

König Charles III. (77) hat sich zuletzt mit Führungspersönlichkeiten aus den 56 Commonwealth-Staaten getroffen, um den jährlichen Commonwealth Day bei einem Gottesdienst in der Westminster Abbey zu feiern. Doch hinter verschlossenen Türen dürfte ein weitaus brisanteres Thema besprochen worden sein, wie Daily Mail berichtet: Die mögliche Streichung seines Bruders Andrew Mountbatten Windsor (66) aus der Thronfolge. Der 66-Jährige steht derzeit auf Platz acht der Thronfolge. Im vergangenen Monat wurde er verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, geheime Informationen mit dem Finanzier Jeffrey Epstein (†66) geteilt zu haben. Andrew dagegen bestreitet jegliches Fehlverhalten. Eine Entfernung aus der Thronfolge würde allerdings eine Gesetzesänderung im Vereinigten Königreich sowie die Zustimmung der 14 weiteren Commonwealth-Staaten erfordern, in denen Charles Staatsoberhaupt ist.

Unterstützung für einen solchen Schritt kommt bereits aus mehreren Ländern. Kanadas Premierminister Mark Carney bezeichnete Andrews mutmaßliche Handlungen als "abscheulich" und schloss sich damit den Regierungschefs Australiens und Neuseelands an, die ebenfalls signalisiert hatten, die britische Regierung in entsprechenden Plänen zu unterstützen. Die britische Regierung erwägt Berichten zufolge, nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen eine Gesetzesinitiative einzubringen. Unklar bleibt bislang, ob auch Andrews Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) von einer möglichen Entscheidung betroffen wären. Die 37-jährige Beatrice steht aktuell an neunter Stelle der Thronfolge, gefolgt von ihren beiden Kindern und der 35-jährigen Eugenie.

Andrew war im vergangenen Monat festgenommen und nach etwa elf Stunden Verhör wieder freigelassen worden. Charles soll seinem Bruder bereits unmissverständlich klargemacht haben, dass er als Privatmann nun selbst für seine Kosten aufkommen muss. Der Gottesdienst in der Westminster Abbey war das größte Aufgebot an Mitgliedern der königlichen Familie seit Andrews Festnahme. Neben Charles und Königin Camilla (78) wurden auch Prinz William (43), Prinzessin Kate (44), Prinzessin Anne (75) und ihr Ehemann Vizeadmiral Sir Tim Laurence erwartet. Zu den Gästen sollen neben Politikern und Diplomaten auch Spice Girl Geri Halliwell (53)-Horner, Botschafterin der Royal Commonwealth Society, sowie die ehemalige Strictly Come Dancing-Jurorin Oti Mabuse (35) gehört haben.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018