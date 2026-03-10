Zufall? Commonwealth-Day ohne Beatrice und Eugenie

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) fehlten bei einem der wichtigsten Termine im royalen Kalender: Bei der jährlichen Feier des Commonwealth Day versammelten sich zahlreiche Royals in der Westminster Abbey zu einem feierlichen Gottesdienst, doch die beiden Schwestern waren nicht unter den Anwesenden. Mit König Charles (77) erschienen Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sowie Prinzessin Anne (75) und das Herzog- und Herzoginnenpaar von Gloucester zu dem farbenfrohen Event, das die 56 Mitgliedsstaaten des Commonwealth würdigt. Rund 1.800 Gäste nahmen an der Zeremonie teil, darunter auch Premierminister Keir Starmer und hochrangige Kabinettsmitglieder. Doch das Fernbleiben der Prinzessinnen hat offenbar nichts mit dem aktuellen Skandal um ihre Eltern zu tun.

Wie Mirror und andere Medien berichten, ist der Grund für das Commonwealth-Day-Fernbleiben von Beatrice und Eugenie schlicht: Die Teilnahme in Westminster ist traditionell arbeitenden Royals vorbehalten – und Beatrice und Eugenie gehören offiziell nicht zu diesem Kreis. Anders sieht es bei eher familiär geprägten Terminen wie dem Ostergottesdienst aus, bei dem sie in den vergangenen Jahren an der Seite der Windsors zu sehen waren. Royal-Expertin Jennie Bond rät im Gespräch mit dem Mirror allerdings, dass die Schwestern dem König signalisieren könnten, an Ostern und während der Royal-Ascot-Woche verhindert zu sein, um ihm die Entscheidung über mögliche Einladungen zu erleichtern. Ihre Anwesenheit könnte ansonsten ungewollte mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Beatrice und Eugenie befinden sich derzeit in einer schwierigen Situation, nachdem neue Enthüllungen über die Verbindungen ihrer Eltern Sarah Ferguson (66) und Andrew Mountbatten-Windsor (66) zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) bekannt wurden. Bereits beim prestigeträchtigen Royal Ascot im Sommer sollen die Prinzessinnen Informationen zufolge nicht willkommen sein, nachdem sie im vergangenen Jahr noch gemeinsam mit ihrer Mutter Sarah bei dem gesellschaftlichen Highlight des britischen Sommers in der Royal Box gesessen hatten.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025