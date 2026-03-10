"Peaky Blinders" kehrt zurück: Film begeistert die Kritiker

Die britische Erfolgsserie Peaky Blinders kehrt zurück – und zwar als Film. "Peaky Blinders: The Immortal Man" setzt die Geschichte von Thomas "Tommy" Shelby fort, der vier Jahre nach dem Serienfinale erneut in Aktion tritt. Im Film wird Tommy aus seinem selbst gewählten Exil zurückgeholt, denn der Zweite Weltkrieg bedroht nicht nur seine Familie, sondern ganz Großbritannien. Die exklusive Deutschlandpremiere findet laut Kino.de am 12. März im Kino International in Berlin statt. Ab dem 20. März ist der Film dann weltweit auf Netflix verfügbar. Grund zur Vorfreude gibt es reichlich: Erste Stimmen feiern das Werk und bescheren ihm starke 92 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Kritiker loben vor allem die schauspielerischen Leistungen von Cillian Murphy (49) und Barry Keoghan (33). Matt Neglia von NextBestPicture bezeichnete den Film als "ein Geschenk an die Fans", während Brian Viner von Daily Mail schwärmte, dass Schöpfer Steven Knight (66) "sich selbst übertroffen" habe. Jeremy Mathai von /Film hob hervor, dass Cillian "in dieser Rolle nie besser" gespielt habe. Jede Falte in seinem Gesicht sei "ein unausgesprochener Verweis auf Sünden seiner Vergangenheit."

Für Cillian Murphy bedeutet der Film das endgültige Ende seiner Zeit als Tommy Shelby – eine Rolle, die er 13 Jahre lang verkörperte. Neben dem irischen Schauspieler kehren auch Barry Keoghan, Stephen Graham, Tim Roth (64), Rebecca Ferguson (39) und Sophie Rundle (37) nach Birmingham zurück. Ursprünglich war eine siebte Staffel geplant, doch die Corona-Pandemie zu Beginn der 2020er-Jahre machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Für Schöpfer Steven Knight sei ein Film jedoch ohnehin immer das bevorzugte Medium für das große Finale gewesen, wie er gegenüber Deadline erklärte.

Anzeige Anzeige

Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby im "Peaky Blinder"-Film

Anzeige Anzeige

Netflix Barry Keoghan und Cillian Murphy in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024